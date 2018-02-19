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Beyin tümörü belirtileri nelerdir?
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Beyin tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna hücum ettiğini veya baskı yaptığını, belirtilerin de o basınç nedeniyle ortaya çıktığını belirten Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyin tümörü belirtilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
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