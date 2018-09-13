Beylikdüzü'nde lüks otomobile silahlı saldırı!

Beylikd\u00fcz\u00fc'nde l\u00fcks bir otomobile silahla sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi., Otomobilde bulunan kad\u0131n a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n,Beylikd\u00fcz\u00fc Cumhuriyet Mahalesi Han\u0131meli Sokak'ta park halinde bulunan l\u00fcks ara\u00e7 i\u00e7inde bulunan bir kad\u0131na silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Bir ara\u00e7la gelen sald\u0131rgan ya da sald\u0131rganlar park halindeki l\u00fcks arac\u0131n \u015fof\u00f6r koltu\u011funda oturan kad\u0131na ate\u015f a\u00e7t\u0131., A\u011f\u0131r yaralanan kad\u0131n, yak\u0131ndaki bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Polis ka\u00e7an sald\u0131rgan ya da sald\u0131rganlar\u0131 ar\u0131yor.