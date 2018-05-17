Beylikdüzü'ndeki intihar girişimini dürbünle izlediler

Beylikd\u00fcz\u00fc'nde 15 katl\u0131 binan\u0131n 14'\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndaki yang\u0131n merdivenlerinde intihar giri\u015fiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken \u00e7evredeki baz\u0131 ki\u015filer d\u00fcrb\u00fcnle izledi. \r\n\r\n,Beylikd\u00fcz\u00fc'nde ad\u0131n\u0131n Hayrettin oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen 28 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7, yetkililerden ka\u011f\u0131t toplama arabas\u0131 istedi\u011fi ancak talebinin kabul edilmedi\u011fi gerek\u00e7esi ile intihar giri\u015fiminde bulundu. ,15 katl\u0131 binan\u0131n 14'\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndaki yang\u0131n merdivenine t\u0131rmanan genci g\u00f6ren \u00e7evredekiler, polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. ,1 saatten fazla merdivenlerde duran gen\u00e7, vatanda\u015flar\u0131n y\u00fcre\u011fini a\u011fz\u0131na getirdi. ,Polis ekipleri taraf\u0131ndan ikna edilen gen\u00e7, sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc i\u00e7in hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Bu arada intihar etmek isteyen ki\u015fiyi polis ekipleri ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, olay\u0131 izleyenler aras\u0131ndaki iki ki\u015fi dikkat \u00e7ekti. ,Yol kenar\u0131ndaki banklara oturan bir kad\u0131n ile bir erkek intihar giri\u015fimini d\u00fcrb\u00fcnle izledi. ,.