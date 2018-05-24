Beynimizi oyan migren ağrısına çare aşı 500 dolara piyasaya sürüldü

Amerikan \u0130la\u00e7 ve G\u0131da Dairesi (FDA) migren hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisinde, ataklar\u0131 \u00f6nleyici olarak kullan\u0131lan migren a\u015f\u0131s\u0131na onay verdi. ,D\u00fcnya Ba\u015f A\u011fr\u0131s\u0131 Derne\u011fi Komite \u00dcyesi ve Cerrahpa\u015fa T\u0131p Fak\u00fcltesi N\u00f6roloji Anabilim Dal\u0131\u2019ndan Prof. Dr. Derya Ulud\u00fcz, migren a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n, migren hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisi i\u00e7in \u00f6zel olarak geli\u015ftirilen ve migren ataklar\u0131n\u0131n geli\u015fmesini \u00f6nleyici ilk ila\u00e7 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 500 dolar fiyat ile ABD\u2019de kullan\u0131ma giren a\u015f\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de de ruhsat almas\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131. A\u015f\u0131y\u0131 T\u00fcrkiye\u2019den 12 hasta denedi. Prof. Dr. Derya Ulud\u00fcz, a\u015f\u0131n\u0131n t\u00fcm etkilerini uzun vadede g\u00f6receklerini ancak bug\u00fcne kadar yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n umut verici oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u015eu ana kadar migren i\u00e7in \u00fcretilmi\u015f \u00f6zel bir tedavi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Prof. Dr. Ulud\u00fcz, \u201cMigren a\u015f\u0131s\u0131 dedi\u011fimiz, migrene \u00f6zel, hen\u00fcz ataklar ortaya \u00e7\u0131kmadan, ata\u011f\u0131 durdurabilen bir tedavi geli\u015ftirildi. Bu tedavinin geli\u015ftirilme a\u015famas\u0131nda, T\u00fcrkiye de bu \u00e7al\u0131\u015fmada yer ald\u0131. Eyl\u00fcl 2017 itibariyle \u00e7al\u0131\u015fmalar sonu\u00e7land\u0131r\u0131ld\u0131. D\u00fcnya Ba\u015f A\u011fr\u0131s\u0131 Derne\u011fi\u2019nde toplant\u0131 yap\u0131ld\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fmalar inan\u0131lmaz olumlu sonu\u00e7 verdi. Hemen FDA\u2019ya ba\u015fvuruldu. 1 hafta \u00f6nce de FDA onay\u0131 ald\u0131 ve ABD\u2019de piyasaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc\u201d dedi.\r\n\u0130lac\u0131n 3 bin ki\u015fi \u00fczerinde denendi\u011fini s\u00f6yleyen Prof. Dr. Ulud\u00fcz, ilac\u0131n bug\u00fcne kadar bulunan tek yan etkisinin a\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yerde k\u0131sa s\u00fcre hafif bir k\u0131zar\u0131kl\u0131k olu\u015fturmas\u0131 ve yine k\u0131sa bir s\u00fcre nezle benzeri etki oldu\u011funu s\u00f6yledi. Deneysel tedavi s\u00fcrecinde T\u00fcrkiye\u2019nin de \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Prof. Dr. Ulud\u00fcz, T\u00fcrkiye\u2019den 12 hastan\u0131n da a\u015f\u0131y\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve a\u015f\u0131n\u0131n d\u00fczenli kullan\u0131ld\u0131k\u00e7a a\u011fr\u0131 ataklar\u0131n\u0131 azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n \r\n,Migren a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n nas\u0131l etki etti\u011fini de a\u00e7\u0131klayan Prof. Dr. Ulud\u00fcz, \u201cMigrende birka\u00e7 tane mekanizma var. Bu mekanizmalar\u0131n en \u00f6nemlisi enflamasyon dedi\u011fimiz bir iltihap durumunun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131. ,Atak ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 anda bir tak\u0131m iltihap maddeleri sal\u0131n\u0131yor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarlar\u0131 geni\u015fleterek a\u011fr\u0131 ata\u011f\u0131n\u0131 ba\u015flat\u0131yor. \u0130lk ortaya \u00e7\u0131kan \u015fey iltihap maddeleri. \u0130\u015fte bu a\u015f\u0131n\u0131n tedavi etti\u011fi yer de buras\u0131. A\u015f\u0131 iltihap maddelerinin sal\u0131nmas\u0131n\u0131 engelliyor. B\u00f6ylece olay\u0131n yay\u0131larak a\u011fr\u0131 ata\u011f\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131yor. Daha \u00f6nceki tedavilerde ise geni\u015fleyen damarlar\u0131 tekrardan daraltmaya y\u00f6nelik tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk etapta durdurmu\u015f oluyoruz. A\u015f\u0131n\u0131n y\u00fczde 70\u2019in \u00fczerinde ba\u015far\u0131 \u015fans\u0131 oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekleyen Prof. Dr. Ulud\u00fcz, \u201c\u00d6zellikle s\u0131k migren ataklar\u0131 olan hastalarda iyi yan\u0131tlar ald\u0131k. Ayda 20 g\u00fcn a\u011fr\u0131s\u0131 olan bir hastada bunu s\u0131f\u0131rl\u0131yor ya da maksimum 1-2 g\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.,Geli\u015ftirilen Calcitonin gene-related peptide (CGRP) isimli migren a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 1 y\u0131l boyunca kullanarak olumlu sonu\u00e7 alan Sevda Oral, hayat\u0131ndaki de\u011fi\u015fimi \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: 10 y\u0131ll\u0131k migren hastas\u0131y\u0131m. Bu a\u015f\u0131 olmasa ne yapard\u0131m bilmiyorum. Beynimde \u00e7\u0131nlamalar ve g\u00f6rme kayb\u0131m vard\u0131. Ayda bir ins\u00fclin i\u011fnesi yapar gibi kendime migren a\u015f\u0131s\u0131 vurdum. Art\u0131k ataklar ve migren a\u011fr\u0131s\u0131 yok. Hocam ve ekibi sayesinde yeniden do\u011fmu\u015f gibiyim.\r\n \r\n