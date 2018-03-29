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Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
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Beyoğlu’nda kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
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