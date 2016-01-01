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EKONOMİ
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Borsa İstanbul'a döviz swap pazarı geliyor (Swap nedir, ne anlama gelir)
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F.Bahçe'de erken dökülenler: Hasan Ali, Topal ve Volkan
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Çiçek ‘kesen’ elleriyle çiçek ‘çizmek' istiyor
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Bıçakladığı kişiye yaptığı şoke etti
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Bıçakladığı kişi ölmesin diye yaptığı şaşkına çevirdi.
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