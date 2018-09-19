Biçerdöverle hasat yaparken obruk oluştu

Konya'n\u0131n Karap\u0131nar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 8 kilometre mesafedeki, s\u0131k s\u0131k olu\u015fan obruklarla g\u00fcndeme gelen Karakuyu Mevkisi'nde, m\u0131s\u0131r hasad\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada yakla\u015f\u0131k 2 metre \u00e7ap\u0131nda, 8 metre derinli\u011finde obruk meydana geldi. ,Sa\u011f \u00f6n tekeri obru\u011fun i\u00e7inde kalan bi\u00e7erd\u00f6ver, yakla\u015f\u0131k 3 saat s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan, vin\u00e7 ve kurtarma arac\u0131 ile \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bi\u00e7erd\u00f6verin operat\u00f6r\u00fc B\u00fcnyamin Ali\u015fan, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, olay\u0131n tarlada \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131ktan yakla\u015f\u0131k 1 saat sonra ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini s\u00f6yledi. ,Hasat yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada aniden obruk olu\u015ftu\u011funu ifade eden Ali\u015fan, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Bi\u00e7erd\u00f6ver ile m\u0131s\u0131r hasad\u0131 yaparken aniden obruk olu\u015ftu. Tarla \u00e7\u00f6kmeye ba\u015flay\u0131nca \u00f6nce \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Beni izleyen tarla sahibi ba\u011f\u0131rarak ikaz edince hemen ara\u00e7tan indim. ,Her \u015fey normaldi, aniden olu\u015ftu. \u0130lk defa ba\u015f\u0131ma b\u00f6yle bir olay geldi. Art\u0131k burada m\u0131s\u0131r hasad\u0131 yapmayaca\u011f\u0131m. Bize bir \u015fey olmad\u0131, buna \u015f\u00fck\u00fcr. Y\u0131llard\u0131r Karap\u0131nar'da bu i\u015fi yap\u0131yorum. Bu b\u00f6lgede s\u0131k s\u0131k obruk olu\u015ftu\u011funu biliyordum ama ilk defa ya\u015fad\u0131m. Ger\u00e7ekten korkun\u00e7 ve tedirginlik olu\u015fturan bir durum."\r\n\r\n,Tarla sahibi \u00d6mer \u0130vriz ise m\u0131s\u0131r hasad\u0131 yap\u0131l\u0131rken bi\u00e7erd\u00f6verin yan\u0131nda oldu\u011funu anlatt\u0131.\r\n\r\n,Bi\u00e7erd\u00f6verin \u00f6n tekerinin aniden \u00e7ukura d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren \u0130vriz, "Tarlada m\u0131s\u0131r hasad\u0131 s\u0131ras\u0131nda aniden obruk olu\u015ftu. Bi\u00e7erd\u00f6ver izlerken olu\u015fan manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda hayrete d\u00fc\u015ft\u00fcm ve o an b\u00fcy\u00fck korku ya\u015fad\u0131k. Bi\u00e7erd\u00f6ver operat\u00f6r\u00fcne 'Atla, ka\u00e7.' dedim. O da hemen arac\u0131 terk etti. B\u00f6lgede s\u00fcrekli obruk olu\u015fuyor. Can kayb\u0131 olmamas\u0131na seviniyoruz." dedi.