Bilirkişi raporu, Aslı Enver’i haklı buldu

Enver\u2019in hakl\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespiti i\u00e7in mahkeme dosyay\u0131 bilirki\u015fiye g\u00f6nderdi. ,Bilirki\u015fi raporunda, daval\u0131 Endemol Medya \u015firketinin ticari defterleri \u00fczerine yap\u0131lan incelemede, Enver\u2019e 32 bin 533 TL bor\u00e7lu olundu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,\u0130stanbul Fikri ve S\u0131nai Haklar Hukuk Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmaya taraf avukatlar\u0131 kat\u0131ld\u0131. ,Dava dilek\u00e7esinde Asl\u0131 Enver\u2019in avukat\u0131 \u0130smail Filiz, \u201cDavac\u0131 ve daval\u0131 aras\u0131ndaki s\u00f6zle\u015fme gere\u011fince m\u00fcvekkilimin \u2018K\u0131\u015f G\u00fcne\u015fi\u2019adl\u0131 dizide ba\u015frol oyuncuusu oldu\u011funu m\u00fcvekkilinin dizinin 18. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde rol\u00fcn\u00fc icra etti\u011fini ve b\u00f6l\u00fcm \u00fccretlerini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak daval\u0131 dizinin yurtd\u0131\u015f\u0131na sat\u0131\u015f\u0131 ile elde etti\u011fi gelirin br\u00fct y\u00fczde 4'\u00fcn\u00fc m\u00fcvekkilime \u00f6demesi gerekti\u011fini, daval\u0131 yan taraf\u0131ndan m\u00fcvekkilimin ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu ajansa mail g\u00f6nderildi\u011fini ve bahse konu mailde 'K\u0131\u015f G\u00fcne\u015fi' dizisinin yurt d\u0131\u015f\u0131na sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve m\u00fcvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL \u00f6denece\u011fi belirtilerek makbuz kesip \u00f6denece\u011fi bildirildi. ,Endemol Medya defalarca \u00f6deme yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesine ra\u011fmen \u00f6deme yapmay\u0131nca \u0130stanbul 4. \u0130cra m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kanal\u0131yla 32 bin 533 TL icra takibi ba\u015flatt\u0131k. \u0130cra takibi durdurulunca da bu davay\u0131 a\u00e7t\u0131k. Gelirin pay\u0131m\u0131za d\u00fc\u015fen miktar\u0131n\u0131 istiyoruz davam\u0131z\u0131n kabul\u00fcne karar verilsin\u201d dedi.\r\n\r\n,Daval\u0131 avukat\u0131 Gamze Sandura\u00e7 Baykal, \u201cTaraflar aras\u0131ndaki eser s\u00f6zle\u015fmesinden kaynaklanan gecikme ay\u0131p fesih ve benzeri hususulara y\u00f6nelik uyu\u015fmazl\u0131klarda, \u00e7\u00f6z\u00fcm yerinin genel mahkemeler oldu\u011funu davac\u0131n\u0131n FSEK\u2019te yer alan ve fikri m\u00fclkiyet hakk\u0131 ile hak sahipli\u011finden kaynakl\u0131 herhangi bir iddias\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, davan\u0131n s\u00f6zle\u015fmeden kaynakl\u0131 bir uyu\u015fmazl\u0131ktan ibaret oldu\u011funu beyan ederek, davan\u0131n g\u00f6revsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Duru\u015fma dosya eksikliklerin giderilmesi i\u00e7in ertelendi.,.,Asl\u0131 Ever'in, ba\u015frolde yer ald\u0131\u011f\u0131 'K\u0131\u015f G\u00fcne\u015fi' dizisinin yurt d\u0131\u015f\u0131 gelirlerinden pay alamad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle Endemol Medya \u015firketine a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 32 bin 533 TL alacak davas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmesine devam edildi.,,Asl\u0131 Enver bir dava ile magazin g\u00fcndemine oturmu\u015ftu.