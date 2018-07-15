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BİM aktüel 20-27 Temmuz BİM aktüel ürünler, indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel 20-27 Temmuz BİM aktüel ürünler, indirimli ürünler kataloğu
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BİM AKTÜEL BÜYÜK İNDİRİM: ALFA 110A WİNDOWS DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

BİM bu haftanın indirimli ürünler listesinin en başında 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunacağı ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar olsa da diğer ürünler de oldukça dikkat çekiyor. 27 Temmuz`da satışa sunulacak ve 2 yıl garantisi olan ürünün özellikleri ise şöyle sıralanıyor: • İntel Atom İşlemci • 32GB dahili hafıza • 2GB DDR3L RAM • 7000 mAh batarya • 11,6 Full HD IPS ekran (1920x1080px)

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