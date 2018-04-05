BİM'in anlamı nedir?

B\u0130M'in ad\u0131n\u0131n Birle\u015fik \u0130slami Marketleri oldu\u011fu iddias\u0131 hem sosyal hem de internet medyas\u0131nda yer almaktayd\u0131. ,Bu iddialar B\u0130M'in resmi sitesinde yalanland\u0131.,B\u0130M\u2019in resmi sitesinde a\u00e7\u0131klama iddialara son noktay\u0131 koydu. ,Bu tan\u0131m B\u0130M nedir sorusunun en net cevab\u0131d\u0131r. B\u0130M'in anlam\u0131 B\u0130rle\u015fik Marketler A.\u015e'nin k\u0131salt\u0131lm\u0131\u015f\u0131d\u0131r. Halka a\u00e7\u0131k olan \u015firketin hisselerini bir \u00e7ok \u00fcnl\u00fcn\u00fcn ald\u0131\u011f\u0131 biliniyor. B\u0130M marketler grubunun \u00fclkemizde 2015 y\u0131l\u0131 sonu itibari ile toplamda 4.972 ma\u011fazas\u0131 vard\u0131r. Ayr\u0131ca Fas, M\u0131s\u0131r gibi \u00fclkelerde de toplamda 140 \u015fubesi vard\u0131r.