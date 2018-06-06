Bin 450 TL'den 382 TL’ye iniyor

Maliye Bakan\u0131 A\u011fbal t\u00fcm detaylar\u0131 anlatt\u0131! ,Bin 450 liradan 382 liraya iniyor. ,H\u00fck\u00fcmet devlete borcu olan milyonlarca vatanda\u015fa bar\u0131\u015f elini uzat\u0131rken, yap\u0131land\u0131rma i\u00e7in Maliye'ye 2 haftada yakla\u015f\u0131k 400 bin ba\u015fvuru geldi. Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "Yap\u0131land\u0131rma kanunu, devlete borcu olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in ka\u00e7\u0131r\u0131lmaz, tarihi f\u0131rsatlar sunuyor. T\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 bundan yararlanmaya davet ediyorum" dedi. ,\u015eu ana kadar internet \u00fczerinden 327 bin 892, vergi dairelerinden de 43 bin 317 ba\u015fvuru ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden A\u011fbal, "Motorlu Ta\u015f\u0131tlar Vergisi (MTV), trafik, askerlik, se\u00e7im ve n\u00fcfus para cezalar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz. Yine \u00f6\u011frenim kredisi ve ecrimisil bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz. 31 Temmuz'a kadar ba\u015fvuruda bulunulmas\u0131 gerekiyor. ,\u00d6demeler ise SGK'ya A\u011fustos, Maliye'ye Eyl\u00fcl'de yap\u0131lacak. Dileyen kartla \u00f6deyebilir" diye konu\u015ftu.,A\u011fbal, alacak as\u0131llar\u0131na y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 16.80 olarak uygulanan gecikme zamlar\u0131n\u0131n yerine, y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 3-4 oran\u0131nda Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi'nin (Y\u0130-\u00dcFE) ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131n\u0131 kullanarak faiz hesaplad\u0131klar\u0131n\u0131, b\u00f6ylece bor\u00e7lar\u0131n d\u00f6rtte biri seviyelerine d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti. A\u011fbal, yap\u0131land\u0131r\u0131lan alacaklar ilk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin yat\u0131r\u0131l\u0131rsa Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 90 indirim, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131nda ise y\u00fczde 25 indirim yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,Kanunda bir ilk yapt\u0131klar\u0131n\u0131 da aktaran A\u011fbal, bor\u00e7lar\u0131n ilk 2 taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde \u00f6denmesi halinde Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 50 indirim, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131nda ise y\u00fczde 12.5 indirim yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \u00d6zellikle Pe\u015fin \u00f6deme se\u00e7ene\u011finde faizin neredeyse s\u0131f\u0131ra kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret eden A\u011fbal, "Trafik cezalar\u0131nda cezan\u0131n asl\u0131nda da indirim var. \u00d6rnek vermek gerekirse; ,\u00d6rne\u011fin; 3 y\u0131l \u00f6nceden 500 lira ceza var diyelim. 18 May\u0131s'a kadar bu cezaya 950 lira da faiz geliyor. Toplamda bin 450 lira \u00f6denmesi gerekiyor. Yap\u0131land\u0131rmada pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7erse, ana para 375 liraya, faizi de 7 liraya d\u00fc\u015f\u00fcyor. \u0130lk 2 taksit s\u00fcresinde \u00f6demesi halinde borcu 472 liraya, 18 taksitte ise 655 liraya d\u00fc\u015f\u00fcyor" de\u011ferlendirmesinde bulundu..,2014'\u00fcn Ocak ay\u0131nda bin lira MTV borcu olan bir ki\u015finin, 18 May\u0131s 2018 tarihi itibar\u0131yla gecikme zamlar\u0131yla birlikte borcu bin 723 liraya \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu vatanda\u015f, yap\u0131land\u0131rmaya ba\u015fvurup pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7erse, bin 723 lira yerine bin 22 lira \u00f6deyecek. Yani borcu bir anda 701 lira d\u00fc\u015fecek. ,Neredeyse sadece ana paray\u0131 \u00f6deyerek borcundan kurtulacak. \u0130lk 2 taksit s\u00fcresinde \u00f6derse bin 113 lira, 18 taksitte \u00f6demeyi se\u00e7erse de bin 410 lira \u00f6deyerek, normalde bin 723 lira olan borcundan kurtulacak...