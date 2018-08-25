Binali Yıldırım görür görmez konvoyunu durdurdu!

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m yolda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc kar\u015f\u0131s\u0131nda hemen konvoyunu durdurdu.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen kazay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce konvoyunu durdurarak yaral\u0131larla ilgilendi. ,\u00d6te yandan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00f6zellikle 2 y\u0131ld\u0131r ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan amans\u0131z m\u00fccadele sayesinde ter\u00f6r\u00fcn b\u00fcy\u00fck oranda memleketin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Son 2 y\u0131ld\u0131r \u00f6zellikle ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131m d\u00f6neminde bu \u015fer odaklar\u0131na, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6re, FET\u00d6 hain \u00f6rg\u00fct\u00fcne ve DEA\u015e ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne kar\u015f\u0131 amans\u0131z m\u00fccadele ba\u015flatt\u0131k. Hamdolsun bug\u00fcn art\u0131k ter\u00f6r b\u00fcy\u00fck oranda memleketimizin, milletimizin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131kt\u0131" dedi.\r\n\r\n,Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Kurban Bayram\u0131 tatilini ge\u00e7irmek \u00fczere geldi\u011fi baba oca\u011f\u0131 Erzincan'\u0131n Refahiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bakacak k\u00f6y\u00fc sakinleriyle bulu\u015ftu.\r\n\r\n,Burada hem\u015fehrilerine hitap eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, birlik ve beraberli\u011fin \u00f6nemine de\u011finerek, "Buralar bizim vatan\u0131m\u0131z, vatan\u0131m\u0131z\u0131n her k\u00f6\u015fesi bizim i\u00e7in mukaddes. Bu topraklar bize kolay vatan olmad\u0131, her kar\u0131\u015f\u0131ndan \u015fehitlerimizin kan\u0131 var. Bu ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayra\u011f\u0131m\u0131z kolay bu hale gelmedi, rengini \u015fehitlerimizin kan\u0131ndan al\u0131yor, hilali ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n sembol\u00fc, y\u0131ld\u0131z\u0131 her bir \u015fehidimizi temsil ediyor. Memleketimizde karde\u015fli\u011fimizi, birli\u011fimizi bozmaya \u00e7al\u0131\u015fan her t\u00fcrl\u00fc \u015fer odaklar\u0131na ve ter\u00f6ristlere kar\u015f\u0131 yo\u011fun bir m\u00fccadele veriyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ter\u00f6re kar\u015f\u0131 \u00f6zellikle son iki y\u0131ld\u0131r yo\u011fun m\u00fccadele verildi\u011fini vurgulayarak, "Son 2 y\u0131ld\u0131r \u00f6zellikle ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131m d\u00f6neminde bu \u015fer odaklar\u0131na, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6re, FET\u00d6 hain \u00f6rg\u00fct\u00fcne ve DEA\u015e ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne kar\u015f\u0131 amans\u0131z m\u00fccadele ba\u015flatt\u0131k. Hamdolsun bug\u00fcn art\u0131k ter\u00f6r b\u00fcy\u00fck oranda memleketimizin, milletimizin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131kt\u0131. Buralara art\u0131k bayramlarda, tatillerde rahat\u00e7a geliyorsunuz. Amac\u0131m\u0131z bu topraklar\u0131n sadece \u015fehirleri, il\u00e7eleri de\u011fil k\u00f6yleri, yaylalar\u0131, her taraf\u0131n\u0131n gece g\u00fcnd\u00fcz \u015fenlenmesi, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n, hem\u015fehrilerimizin buraya gelip, rahat\u00e7a vakit ge\u00e7irmesidir. Bunun i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimiz, jandarmam\u0131z, polisimiz, g\u00fcvenlik korucular\u0131m\u0131z, muhtarlar\u0131m\u0131z, devletimiz b\u00fcy\u00fck bir gayret g\u00f6steriyor. Hamdolsun. Sizin g\u00fcvenli\u011finiz, \u00fclkenin g\u00fcvenli\u011fidir" de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Milletvekilli\u011fi d\u00f6neminde Refahiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Mendeme \u00c7ukuru'na gitmek istedi\u011fini belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7en bir an\u0131y\u0131 payla\u015ft\u0131. TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Bundan 7-8 sene \u00f6nce ben yine buralara geldim, o zaman milletvekiliydim. Erzincan'da \u015fu Mendeme \u00c7ukuru var oralara gidece\u011fim. ,Vatana sahip \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Bu topraklar\u0131n sahibi, bu ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayrak i\u00e7in yere d\u00fc\u015fen \u015fehit olan ecdad\u0131m\u0131zd\u0131r. ,'Efendim dediler oralara gitmeyelim. G\u00fcvenlik sorunu var.' Jandarma komutan\u0131 'Tehlikeli oraya gitmeyin efendim' dedi. 'Peki karde\u015fim benim gitmedi\u011fim yere vatanda\u015f\u0131 sen nas\u0131l g\u00f6nderiyorsun' dedim. \u00d6nce ben gidece\u011fim, vatanda\u015f\u0131n da \u00f6zg\u00fcveni artacak ona g\u00f6re. E\u011fer biz \u00fcrkek davran\u0131rsak, korkak davran\u0131rsak, ter\u00f6r\u00fcn tam da istedi\u011fini yapm\u0131\u015f oluruz. Ter\u00f6r\u00fc, ter\u00f6risti bizim korkutmam\u0131z laz\u0131m. Ter\u00f6r milleti korkutamaz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bu topraklar bize emanettir, bu emanete g\u00f6z\u00fcm\u00fcz gibi sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z." dedi.