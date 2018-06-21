Bingöl'de 15 Temmuz gazisinin kapısına mermi bırakıldı

Bing\u00f6l'de 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif \u00d6zdemir'in ev kap\u0131s\u0131 i\u015faretlendi ve kap\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne 2 mermi b\u0131rak\u0131ld\u0131. Polis soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n ,Fethullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\/Paralel Devlet Yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n(FET\u00d6\/PDY) 15 Temmuz\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 hain darbe giri\u015fimi gecesi \u0130stanbul\u2019da yaralan\u0131p gazi olan Mehmet Akif \u00d6zdemir, tehdit edildi., Bing\u00f6l merkeze ba\u011fl\u0131 K\u00fclt\u00fcr Mahallesi\u2019nde evinin \u00f6n\u00fcne kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi veya ki\u015filer taraf\u0131ndan 2 mermi b\u0131rak\u0131l\u0131rken, kap\u0131s\u0131na \u00e7arp\u0131 at\u0131larak i\u015faretlendi.\r\n,Durumu fark eden \u00d6zdemir polise bilgi verdi. Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 ekipler, mermi b\u0131rak\u0131p, evi i\u015faretleyen \u015f\u00fcpheli veya \u015f\u00fcphelilerin tespit edilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Evinin kap\u0131s\u0131na i\u015faret yap\u0131l\u0131p, iki mermi konuldu\u011funu sabah fark etti\u011fini belirten gazi \u00d6zdemir, "\u0130\u015faretleri fark edince polisi arayarak bilgi verdim. Benim kimseden bir korkum yok ama e\u015fim ister istemez bu durumdan dolay\u0131 bir tedirginlik ya\u015fad\u0131.\r\n, Bu i\u015fareti ve mermileri kim veya kimler neden yapt\u0131 bilmiyorum. Polis gelerek inceleme yapt\u0131" dedi.\r\n,Kimseyle bir \u015fahsi husumeti bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u00d6zdemir, \u201cBiz kendi halinde olan bir aileyiz. Ben hain darbe giri\u015fimi gecesi devletimiz ve milletimiz i\u00e7in o hainlere kar\u015f\u0131 bedenimi siper ettim. B\u00f6yle mermi koyarak ne yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 bilmiyorum. Bunu yapan veya yapanlar\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede yakalanaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n