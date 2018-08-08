Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

ABD'nin g\u00f6nderdi\u011fi silahlar\u0131 T\u00fcrk askerine \u00e7eviren PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler, tek tek etkisiz h\u00e2le getiriliyor.,Ter\u00f6rle m\u00fccadelede taarruz d\u00f6nemine ge\u00e7en T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6rg\u00fcte a\u011f\u0131r darbeler vurdu.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn yuvaland\u0131\u011f\u0131 da\u011flar\u0131 tek tek ter\u00f6ristlerden temizleyen Mehmet\u00e7ik, PKK'l\u0131lar\u0131n korkulu r\u00fcyas\u0131 oldu.\r\n\r\n,\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131; \u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda, Bing\u00f6l-Merkez Dall\u0131tepe K\u00f6y\u00fc k\u0131rsal\u0131nda, Bing\u00f6l \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 unsurlar\u0131yla ter\u00f6ristler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 2\u2019si kad\u0131n 1\u2019i erkek ter\u00f6rist olmak \u00fczere toplam 3 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte \u00f6l\u00fc olarak ele ge\u00e7irildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6lgede operasyonlar\u0131n devam etti\u011fi bildirildi.