Bingöl'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kaza,Bing\u00f6l'\u00fcn Solhan il\u00e7esi \u015eeref yolu mevkiinde meydana geldi,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 23 K 2946 plakal\u0131 kamyonet ile 46 D 9898 plakal\u0131 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Feci kaza! \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 var...,Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re 2'si \u00e7ocuk 6 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 9 ki\u015fi yaraland\u0131.,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. ,Yaral\u0131lar olay yerinden ambulanslarla al\u0131narak Bing\u00f6l Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.Hastaneye kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan 3'\u00fcn\u00fcn durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\nKamyonette bulunanlar\u0131n Elaz\u0131\u011f'a taziyeye gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.