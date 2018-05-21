Bingöl-Diyarbakır yolunda şimşeklerin dansı

Diyarbak\u0131r karayolunda d\u00fcn ak\u015fam ya\u011fmur \u00f6ncesi \u00e7akan \u015fim\u015fekler ortaya inan\u0131lmaz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n,D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Diyarbak\u0131r, Bing\u00f6l ve Elaz\u0131\u011f'da sa\u011fanak vatanda\u015flara zor anlar ya\u015fatt\u0131. \r\n,Bing\u00f6l-Diyarbak\u0131r karayolunun Lice b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise ya\u011fmur \u00f6ncesi \u015fim\u015fekler \u00e7akt\u0131. \r\n,\u00c7akan \u015fim\u015feklerle ortal\u0131k g\u00fcn gibi ayd\u0131nlan\u0131rken, g\u00f6rsel \u015f\u00f6len ya\u015fand\u0131. \r\n,Kameraya yans\u0131yan \u015fim\u015feklerin ard\u0131ndan \u015fiddetli ya\u011fmur ba\u015flad\u0131.,.