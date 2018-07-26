Binler oraya akın etti! Kuyruk bitmeyince araçlarından inip...

Binler oraya ak\u0131n etti! Kuyruk bitmeyince ara\u00e7lar\u0131ndan inip...\r\n,\u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esinde 1350 metre y\u00fckseklikte bulunan Ayder Yaylas\u0131, yaz aylar\u0131nda doldu ta\u015ft\u0131.\r\n,Yerli ve yabanc\u0131, binlerce turistin ara\u00e7lar\u0131 ile geldi\u011fi il\u00e7e merkezinde, uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015fuyor.\r\n,Turistler, \u00e7ileli yolculu\u011fun ard\u0131ndan ula\u015ft\u0131klar\u0131 yaylada trafik sorunu ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.\r\n,Park yeri bulamayan vatanda\u015flar, ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yol kenarlar\u0131na b\u0131rakarak yayla merkezine yaya ula\u015f\u0131yor.\r\n,Yaylaya ula\u015fanlar ise ye\u015fil \u00f6rt\u00fcn\u00fcn keyfini \u00e7\u0131kard\u0131, do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yaparak tulum e\u015fli\u011finde horon oynad\u0131.\r\n,Ramazan Bayram\u0131'nda da turist ve tatilcilerin ara\u00e7lar\u0131 yaylada uzun kuyruklar olu\u015fturmu\u015ftu.\r\n,Rize'nin \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esindeki \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131, yaz d\u00f6neminde tatilcilerin ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor. Yaylada ve il\u00e7e merkezinde ara\u00e7 yo\u011funlu\u011fu nedeniyle trafik kilitleniyor.\r\n