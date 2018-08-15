Binlerce adaya KPSS müjdesi!

Binlerce adaya b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!,Resmi gazetede yay\u0131nland\u0131, o madde y\u00fcr\u00fcrl\u00fckten kald\u0131r\u0131ld\u0131...,Resmi Gazetede yay\u0131mlanan d\u00fczenlemeye g\u00f6re, \u00f6\u011fretmenlerin KPSS puanlar\u0131n\u0131n 1 y\u0131l olan ge\u00e7erlilik s\u00fcresinde de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan d\u00fczenlemeye g\u00f6re, \u00f6\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n KPSS'de elde ettikleri puanlar\u0131n ge\u00e7erlilik s\u00fcresinin 1 y\u0131l olmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren madde y\u00fcr\u00fcrl\u00fckten kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,"Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002\/3975 say\u0131l\u0131 Bakanlar Kurulu Karar\u0131 ile y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konulan Kamu G\u00f6revlerine \u0130lk Defa Atanacaklar \u0130\u00e7in Yap\u0131lacak S\u0131navlar Hakk\u0131nda Genel Y\u00f6netmeli\u011fin 11'inci maddesinin birinci f\u0131kras\u0131n\u0131n ikinci c\u00fcmlesi y\u00fcr\u00fcrl\u00fckten kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." \r\n\r\n,"Madde 11 - KPSS, sonu\u00e7lar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131ndan itibaren iki y\u0131l s\u00fcreyle ge\u00e7erlidir. Ancak, \u00f6\u011fretmen adaylar\u0131 i\u00e7in KPSS'de elde edilecek puanlar\u0131n ge\u00e7erlilik s\u00fcresi bir y\u0131ld\u0131r. Yeni bir s\u0131nav\u0131n yap\u0131lamamas\u0131 durumunda ise s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131, bir sonraki s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131na kadar ge\u00e7erli olmaya devam eder."\r\n\r\n,.