Binlerce çalışana erken emeklilik müjdesi

Tehlikeli ve y\u0131prat\u0131c\u0131 i\u015flerle u\u011fra\u015fanlara daha erken emeklilik hakk\u0131 tan\u0131n\u0131yor. ,Aralar\u0131nda maden i\u015f\u00e7ileri, d\u00f6k\u00fcm i\u015f\u00e7ileri, asker-polis ve gazetecilerin de oldu\u011fu i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fanlara sa\u011flanan fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 ile erken emeklilik avantaj\u0131ndan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da yararlanacak.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 350 bin sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131y\u0131 ilgilendiren ve 2014 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen d\u00fczenleme ile sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 7146 Say\u0131l\u0131 Kanun'la birlikte her 360 g\u00fcnl\u00fck \u00e7al\u0131\u015fma kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 60 g\u00fcnl\u00fck "fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131", bilinen ad\u0131yla y\u0131pranma pay\u0131 elde edecek. ,B\u00f6ylece sa\u011fl\u0131k i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015fanlar, uzun s\u00fcredir talep ettikleri haklar\u0131na kavu\u015fmu\u015f oldular., Ancak, sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar sadece yasan\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fck tarihinden sonraki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in bu haktan yararlanacak olup, eski y\u0131llar i\u00e7in faydalanma olmayacak.\r\n\r\n,2008 y\u0131l\u0131 Ekim ay\u0131 ba\u015f\u0131ndan \u00f6nce ilgili kanunlarda fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 ve itibari hizmet s\u00fcresi kapsam\u0131nda say\u0131lan i\u015flerden olmad\u0131\u011f\u0131 halde, 5510 say\u0131l\u0131 Kanunun 40'\u0131nc\u0131 maddesinde say\u0131lan i\u015fler ve i\u015f yerlerine girecek nitelikte \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 olanlar\u0131n, 2008 Ekim Ay\u0131 \u00f6ncesi bu kapsamda ge\u00e7en \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n emeklilik ya\u015f haddi indiriminden yararlanmak i\u00e7in aranan g\u00fcn say\u0131s\u0131 i\u00e7in dikkate al\u0131nmamaktad\u0131r. ,Buna g\u00f6re insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin i\u015flerle ilgili kanunlar\u0131na g\u00f6re sa\u011fl\u0131k meslek mensubu olarak 3 A\u011fustos 2018 tarihinden \u00f6nce ge\u00e7en \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri, emeklilik ya\u015f haddi indirimi i\u00e7in aranan 3 bin 600 g\u00fcn hesab\u0131nda dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 i\u00e7in 03 A\u011fustos 2018 tarihinden itibaren getirilen y\u0131pranma pay\u0131ndan yararlanabilmek i\u00e7in;\r\n\r\n,\u2022 \u0130lgili kanunlar\u0131na g\u00f6re sa\u011fl\u0131k meslek mensubu say\u0131lmak ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in koruyucu, te\u015fhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde \u00e7al\u0131\u015fmak temel \u015fartt\u0131r. ,Do\u011frudan i\u015fin kontrol\u00fc ve denetim g\u00f6revini \u00fcstlenen ve\/veya idareci konumunda olan sa\u011fl\u0131k meslek mensuplar\u0131, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyucu, te\u015fhis ve tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131 s\u00fcrece fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131ndan yararlanamayacak.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu i\u015flerde en az 3600 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 halinde ise toplam prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131na ilave edilen fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131 emeklilik ya\u015f hadlerinden indirilecek.\r\n\r\n,\u0130nsan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin i\u015flerle ilgili kanunlar\u0131na g\u00f6re sa\u011fl\u0131k meslek mensubu olarak 3 A\u011fustos 2018 tarihinden \u00f6nce ge\u00e7en \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri, emeklilik ya\u015f haddi indirimi i\u00e7in aranan 3600 g\u00fcn hesab\u0131nda dikkate al\u0131nmayacak.\r\n\r\n,Ulusal Bayram ve genel tatil g\u00fcnleri, y\u0131ll\u0131k izin, \u00fccretsiz izin, \u00fccretli izin, s\u0131hhi izin, e\u011fitim kurs s\u00fcreleri, fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 kapsam\u0131nda de\u011ferlendirilmeyecektir. Yani i\u015fin tehlikesine maruz kal\u0131nmayan g\u00fcnler fiili hizmet s\u00fcresi kapsam\u0131nda olmayacak.\r\n\r\n,Fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 kapsam\u0131nda olan sigortal\u0131lar\u0131n i\u015fin riskine maruz kald\u0131klar\u0131 s\u00fcreler ve i\u015fin riskine maruz kalmad\u0131klar\u0131 s\u00fcreler i\u00e7in farkl\u0131 bildirim belgesi (ayl\u0131k prim ve hizmet belgesi) d\u00fczenlenecek. ,\u0130\u015fverenlerce ayn\u0131 ayda ayn\u0131 sigortal\u0131 i\u00e7in iki ayr\u0131 ayl\u0131k prim ve hizmet belgesi d\u00fczenlenmesi gerekti\u011fi durumlarda, her iki belgenin d\u00fczenlenmesi s\u0131ras\u0131nda da eksik g\u00fcn nedeni olarak "13-Di\u011fer Nedenler" se\u00e7ene\u011fi i\u015faretlenecek.\r\n\r\n,\u0130\u015f kolu kodu itibariyle fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 kapsam\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131 halde, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan ki\u015finin mesle\u011fi veya yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f nedeniyle fiili hizmet s\u00fcresi kapsam\u0131nda sigortal\u0131 bildirimi yapmas\u0131 gereken i\u015fyerlerinin bu kapsamda tan\u0131mlamas\u0131 yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.,Hekim, di\u015f hekimi, hem\u015fire, ebe, eczac\u0131, diyaliz teknikeri, psikolog (klinik), odyolog, diyetisyen, dil ve konu\u015fma terapisti gibi sa\u011fl\u0131k hizmetlerinde \u00e7al\u0131\u015fanlar bu haktan yararlanabilecek.\r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin, \u00f6zel bir hastanede doktor olarak g\u00f6rev yapan sigortal