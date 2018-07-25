Binlerce çalışana müjde: Maaşlar yükselecek!

.,Meclis Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonu'nda kabul edilen teklifle birlikte sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fclecek.\r\n,Bedelli askerli\u011fin de yer ald\u0131\u011f\u0131 torba yasa teklifinde H\u00fck\u00fcmet, binlerce hekim, hem\u015fire, eczac\u0131 ve sa\u011fl\u0131k personelinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcren reforma imza att\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re di\u015f hekimi ve tabip emeklilerine, emekli ayl\u0131klar\u0131na ilaveten ek \u00f6deme yap\u0131lacak.\r\n,Meclis Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonu'nda kabul edilen teklifte hem sekt\u00f6r\u00fc hem de sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 ilgilendiren \u00f6nemli d\u00fczenlemeler \u015f\u00f6yle:\r\n,Tabip ve di\u015f hekimi emeklilerine, emekli ayl\u0131klar\u0131na ilaveten ek \u00f6deme yap\u0131lacak. Pratisyen hekim emeklilerine yakla\u015f\u0131k bin 500 TL, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin TL emekli maa\u015f\u0131 art\u0131\u015f\u0131 sa\u011flanacak.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'na Ba\u011fl\u0131 Sa\u011fl\u0131k Kurumlar\u0131 ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek D\u00f6ner Sermaye Hakk\u0131nda Kanun kapsam\u0131nda personele verilecek ek \u00f6demelerin tavan kat say\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131l\u0131yor. Uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetleri kapsam\u0131nda elde edilen gelirin y\u00fczde 50'sine kadar olan k\u0131sm\u0131 bu hizmetlerde g\u00f6rev alan personele ek \u00f6deme olarak da\u011f\u0131t\u0131labilecek.\r\n,Tabip, di\u015f tabibi ve t\u0131pta uzmanl\u0131k mevzuat\u0131na g\u00f6re uzman olanlar, birden fazla sa\u011fl\u0131k kurum ve kurulu\u015funda Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca yap\u0131lan istihdam planlamalar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n,Hekim, eczac\u0131, hem\u015fire gibi sa\u011fl\u0131k personeline y\u0131lda 60 g\u00fcn fiili hizmet zamm\u0131 veriliyor. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Uluslararas\u0131 Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri \u015eirketi kuruluyor. \u015eirket, T\u00fcrkiye'nin sa\u011fl\u0131k alan\u0131ndaki y\u00fcksek potansiyelini ve rekabet g\u00fcc\u00fcn\u00fc de\u011ferlendirerek sa\u011fl\u0131k turizminden d\u00f6viz geliri sa\u011flamak i\u00e7in \u00fclkedeki hizmetlerin tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapacak.\r\n,Sa\u011fl\u0131k turizminin te\u015fvikine y\u00f6nelik d\u00fczenlemeler de yap\u0131ld\u0131.\r\n,Bakanl\u0131k ve \u00fcniversite hastanelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacaklar, ilgili kanunlardaki s\u0131n\u0131rlay\u0131c\u0131 h\u00fck\u00fcmlerden istisna olacak. ,\u00dcniversitelerle uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k turizmi tesisi yetkisi verilen kurulu\u015flar aras\u0131nda i\u015fbirli\u011fi yap\u0131labilecek.\r\n,Bu kapsamda verilen hizmetin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan belirlenen \u00fccretinin y\u00fczde 50'sini ge\u00e7memek \u00fczere hizmeti alan sa\u011fl\u0131k kurulu\u015fu hekime \u00f6deyecek. Kaynak: Posta\r\n