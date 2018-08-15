Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! 270 saati aşamaz...

Dikkat!Binlerce \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 ilgilendiriyor! ,270 saati a\u015famaz...,Baz\u0131 i\u015fverenler, ger\u00e7ekte fazla mesai \u00fccreti \u00f6demese bile \u00fccretin i\u00e7ine yedirerek bordroda fazla mesai \u00f6denmi\u015f g\u00f6sterebiliyor. \u0130\u015f\u00e7i bordroyu imzalasa bile y\u0131ll\u0131k 270 saati a\u015fan fazla mesainin paras\u0131n\u0131 alabilir. Ancak, i\u015f\u00e7inin fazla mesai yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kan\u0131tlamas\u0131 gerekiyor.\r\n,Fazla mesai \u00fccretleri, i\u015f\u00e7i ile i\u015fveren aras\u0131ndaki \u00f6nemli anla\u015fmazl\u0131k konular\u0131ndan birini olu\u015fturuyor. \u0130\u015fverenler, ileride fazla mesai davas\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015fmamak i\u00e7in fazla mesainin \u00fccrete dahil oldu\u011funa ili\u015fkin i\u015f\u00e7iyle s\u00f6zle\u015fme yap\u0131yor. Habert\u00fcrk'ten Ahmet K\u0131van\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re s\u00f6zle\u015fmeyi ve bordroyu imzalayan i\u015f\u00e7i, hak ararken zorluklarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabiliyor.\r\n\r\n,Kanuna g\u00f6re, i\u015f\u00e7ilerin haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi 45 saat. Bu s\u00fcre, haftan\u0131n 6 g\u00fcn\u00fcne 7.5 saat olarak b\u00f6l\u00fcnebilir. Haftada be\u015f g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan i\u015f yerlerinde ise g\u00fcnde 9 saat \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131labilir.\r\n\r\n,Fazla mesai s\u00fcreleri hesaplan\u0131rken, yar\u0131m saate kadar olan \u00e7al\u0131\u015fmalar 30 dakika, yar\u0131m saati a\u015fan \u00e7al\u0131\u015fmalar ise 60 dakika kabul ediliyor. Fazladan 40 dakikal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7in bir saatlik fazla mesai paras\u0131 \u00f6denmesi gerekiyor.\r\n\r\n,Fazla \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131rmak i\u00e7in i\u015f\u00e7inin onay\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131 zorunlu. Onay\u0131n her y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda yaz\u0131l\u0131 olarak al\u0131nmas\u0131 gerekiyor. Fakat, yaz\u0131l\u0131 onay olmasa bile bir defa fazla \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131p \u00fccretini alan i\u015f\u00e7inin "onay verdi\u011fi" kabul ediliyor.\r\n\r\n,Bununla birlikte, fazla \u00e7al\u0131\u015fma yapmak istemeyen i\u015f\u00e7i, i\u015fverene verdi\u011fi onay\u0131 30 g\u00fcn \u00f6nceden yaz\u0131l\u0131 bildirimde bulunmak kayd\u0131yla istedi\u011fi an geri alabilir. Fazla mesai paras\u0131n\u0131n \u00fccrete dahil edildi\u011fi durumlarda g\u00fcnl\u00fck 11, y\u0131ll\u0131k 270 saati a\u015fan k\u0131s\u0131m i\u00e7in i\u015f\u00e7inin, paras\u0131n\u0131 isteme hakk\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,Haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi 45 saati a\u015fan i\u015f\u00e7iye, her bir saat fazla \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7in, normal \u00e7al\u0131\u015fma \u00fccretinin y\u00fczde 50 fazlas\u0131 \u00f6denir. \u00d6rne\u011fin, asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan bir i\u015f yerinde normal saat \u00fccreti 8.90 lira. Bir saat fazla \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7in i\u015f\u00e7iye 13.30 lira \u00f6denmesi gerekiyor.\r\n\r\nBaz\u0131 i\u015f yerlerinde haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi 45 saatin alt\u0131nda, \u00f6rne\u011fin haftada 30 saat olarak belirlenebiliyor. Bu i\u015f yerlerinde haftada 30 saati a\u015fan s\u00fcreler i\u00e7in saat ba\u015f\u0131na \u00fccretin y\u00fczde 25 fazlas\u0131yla \u00f6denmesi gerekiyor.,\u0130\u015f\u00e7iler, isterlerse, fazla \u00e7al\u0131\u015fmalar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 zaml\u0131 \u00fccret yerine fazla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 her saat kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 1 saat 30 dakikay\u0131 serbest zaman olarak kullanabilir. \u0130\u015f\u00e7i, hak etti\u011fi serbest zaman\u0131 alt\u0131 ay i\u00e7erisinde, \u00fccretinde bir kesinti olmadan, \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri i\u00e7inde kullanma hakk\u0131na sahip.\r\n\r\n,\u0130\u015f Kanunu\u2019na g\u00f6re, ak\u015fam 20.00 ile sabah 06.00 aras\u0131 "gece" olarak kabul ediliyor. \u0130\u015f\u00e7ilerin gece 7.5 saatten fazla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 yasak. Bununla birlikte, i\u015fveren, turizm, \u00f6zel g\u00fcvenlik ve sa\u011fl\u0131k hizmeti y\u00fcr\u00fct\u00fclen i\u015flerde i\u015f\u00e7inin "yaz\u0131l\u0131" onay\u0131n\u0131 alarak 7.5 saatin \u00fczerinde gece \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131rabiliyor. \u0130stisna kapsam\u0131ndaki bu sekt\u00f6rlerde gece 7.5 saatten fazla \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7i, haftal\u0131k 45 saati doldurmasa bile, geceleri 7.5 saatten fazla \u00e7al\u0131\u015fmaya ili\u015fkin zaml\u0131 \u00fccrete hak kazan\u0131yor.\r\n\r\n,Fazla \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ispat\u0131nda i\u015f yeri kay\u0131tlar\u0131, i\u015fe giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f belgeleri, i\u00e7 yaz\u0131\u015fmalar delil kabul ediliyor. Fazla \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yaz\u0131l\u0131 belgelerle kan\u0131tlanamamas\u0131 durumunda tan\u0131k ifadesine ba\u015fvuruluyor. Ancak, fazla \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden i\u015f\u00e7i, iddias\u0131n\u0131 ispatla y\u00fck\u00fcml\u00fc tutuluyor. \u0130\u015f\u00e7inin imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan bordro, sahteli\u011fi ispatlan\u0131ncaya kadar kesin delil niteli\u011finde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Bor\u00e7lar Kanunu\u2019na g\u00f6re, i\u015f\u00e7i \u00fccretlerine ili\u015fkin davalarda 5 y\u0131ll\u0131k zaman a\u015f\u0131m\u0131 uygulan\u0131yor. \u0130\u015ften ayr\u0131l\u0131r ayr\u0131lmaz dava a\u00e7an ki\u015fi, son be\u015f y\u0131l\u0131n fazla mesai \u00fccretini talep edebilir. Davay\u0131, i\u015ften ayr\u0131ld\u0131kta