Binlerce Dürzi sokağa indi

Binlerce D\u00fcrzi, \u00fclkede kabul edilen ve e\u015fit vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 ortadan kald\u0131ran Yahudi ulus devlet yasas\u0131n\u0131 protesto etmek i\u00e7in Tel Aviv\u2019de bir araya geldi.,\u0130srail\u2019de ya\u015fayan binlerce D\u00fcrzi, \u00fclkede kabul edilen ve e\u015fit vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 ortadan kald\u0131ran Yahudi ulus devlet yasas\u0131n\u0131 protesto etmek i\u00e7in Tel Aviv\u2019de bir araya geldi.\r\n\r\n,Yasa sebebiyle \u00fclkede ikinci s\u0131n\u0131f insan muamelesi g\u00f6receklerini belirten \u0130srail vatanda\u015f\u0131 D\u00fcrziler, \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu'yu k\u0131nayan d\u00f6vizler ta\u015f\u0131yarak, 'e\u015fitlik' isteyen sloganlar att\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcrzi ve \u0130srail bayraklar\u0131 ta\u015f\u0131yan protestoculara \u00e7ok say\u0131da Yahudi vatanda\u015f da destek verdi.\r\n\r\n,Euronews\u2019in haberine g\u00f6re; Arap\u00e7a\u2019n\u0131n resmi dil olmaktan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131n kabul edilemez oldu\u011funu belirten protestocular, \u0130srail\u2019in \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 yasan\u0131n bir\u00e7ok insan\u0131 ma\u011fdur etti\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Netanyahu, ge\u00e7en per\u015fembe D\u00fcrzi liderlerle Yahudi ulus devlet yasas\u0131na ili\u015fkin fikir ayr\u0131l\u0131klar\u0131na son vermek amac\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerilerini g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in bir araya geldi.\r\n\r\n,D\u00fcrzi liderlerin \u0130srail\u2019i, \u0131rk\u00e7\u0131 ve ayr\u0131mc\u0131 bir devlet olarak nitelendirmesine k\u0131zan Netanyahu g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi yar\u0131da b\u0131rakarak toplant\u0131dan ayr\u0131ld\u0131. \u0130srail ordusunda g\u00f6rev yapan D\u00fcrzi askerlerden 3'\u00fc de Yahudi ulus devlet yasas\u0131na tepki g\u00f6stererek ordudan ayr\u0131lacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130srail\u2019in Yahudi ulus devlet yasas\u0131, n\u00fcfusu 130 bini a\u015fan \u00fclkedeki D\u00fcrzi Arap toplulu\u011funu k\u0131zd\u0131rarak, kurulu\u015fundan bu yana soyda\u015flar\u0131 Filistinlilerin aksine \u0130srail\u2019e tam sadakatle b\u00fcy\u00fck hizmetler veren bu kesime b\u00fcy\u00fck darbe indirdi\u011fi yorumlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Daha \u00e7ok \u0130srail'in kuzeyinde ya\u015fayan ve S\u00fcnni \u0130slam anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 izleyen D\u00fcrziler bu yasayla izole olacaklar\u0131ndan endi\u015fe duyuyor.\r\n\r\n,\u0130srail meclisinde 19 Temmuz'da 7'ye kar\u015f\u0131 14 oyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasas\u0131, iki farkl\u0131 vatanda\u015f modeli \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. Buna g\u00f6re, 8 milyonu a\u015fk\u0131n n\u00fcfuslu \u00fclkenin y\u00fczde 20'den fazlas\u0131n\u0131 olu\u015fturan Araplar\u0131n ikinci s\u0131n\u0131f vatanda\u015f konumuna d\u00fc\u015fece\u011fi kaydediliyor.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu yasa Araplar\u0131n yo\u011fun olarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 kuzeydeki Ummul Fahm, Hayfa, Mecd el-Kerum ve El-Celil ile g\u00fcneydeki Necef (Negev) \u00c7\u00f6l\u00fc'nde baz\u0131 b\u00f6lgelerde de protesto edildi.\r\n\r\n,Bu yasayla Arap\u00e7a resmi dil olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131 ve \u00fclkenin tek resmi dili \u0130branice oldu. Bununla birlikte yasan\u0131n en \u00e7ok tepki \u00e7eken di\u011fer maddeleri ise \u015fu \u015fekilde s\u0131raland\u0131:\r\n\r\n,"\u00dclkede kendi kaderini tayin etme hakk\u0131 sadece Yahudilere aittir. \u0130srail d\u00fcnyadaki t\u00fcm Yahudilerin tarihi ana vatan\u0131d\u0131r. D\u00fcnyadaki t\u00fcm Yahudilerin \u0130srail'e d\u00f6nme hakk\u0131 vard\u0131r. Yahudilerin dini g\u00fcnleri resmi tatil say\u0131lacakt\u0131r. \u0130srail'in ba\u015fkenti Kud\u00fcs't\u00fcr."\r\n\r\n,Yasada yer alan "\u0130srail, t\u00fcm d\u00fcnyadaki Yahudilerin tarihi ana vatan\u0131d\u0131r." ifadesiyle Filistinlilerin bu topraklar \u00fczerindeki tarihi varl\u0131\u011f\u0131 ve haklar\u0131n\u0131n da g\u00f6rmezden gelindi\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n\u0130srail, d\u00fcnyan\u0131n de\u011fi\u015fik b\u00f6lgelerindeki Yahudileri \u0130srail'e gelip yerle\u015fmeye te\u015fvik ediyor ancak 1948'de vatanlar\u0131ndan s\u00fcrd\u00fckleri Filistinlilere geri d\u00f6nme hakk\u0131 tan\u0131may\u0131 ise reddediyor.\r\n\r\n,\r\nYakla\u015f\u0131k 9 milyonluk \u0130srail n\u00fcfusu i\u00e7erisinde 130 bin civar\u0131nda D\u00fcrzi bulunuyor. Bu da n\u00fcfusun 1,7'sine denk geliyor. \u0130srail ordusu ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinde etkin bir \u015fekilde g\u00f6rev alan bu Arap toplulu\u011fu daha \u00e7ok Sunni \u0130slam anlay\u0131\u015f\u0131na sahip. \u0130srail'in kuzeyinde yo\u011funla\u015fan D\u00fcrziler'in L\u00fcbnan, \u00dcrd\u00fcn ve Suriye'de de ya\u015fad\u0131klar\u0131 biliniyor.