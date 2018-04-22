Binlerce Kırşehirli sokaklara döküldü

K\u0131r\u015fehirli binlerce ki\u015fi sokaklara d\u00f6k\u00fcld\u00fc.,.,Ankara, Osmanl\u0131 Stadyumu'nda oynanan 3. lige y\u00fckselme play-off kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Nev\u015fehirspor\u2019u 1-0 ma\u011flup eden K\u0131r\u015fehir Belediyespor taraftar\u0131 uzun y\u0131llar sonra gelen 3. lig sevincini ma\u00e7\u0131n biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc ile birlikte sokaklara d\u00f6k\u00fclerek ya\u015fad\u0131.,Doksan dakikas\u0131 berabere tamamlanan ma\u00e7\u0131, 112. dakikada K\u0131r\u015fehir Belediyespor'dan H\u00fcseyin Tiryaki\u2019nin kaydetti\u011fi gol ile kazanan K\u0131r\u015fehir ekibi ma\u00e7\u0131 1-0'l\u0131k galibiyet ve 3.lige \u00e7\u0131k\u0131\u015f vizesi alarak tamamlad\u0131.\r\nMa\u00e7\u0131n biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc ile birlikte K\u0131r\u015fehir'de binlerce ki\u015fi ye\u015fil-beyaz bayraklar\u0131n\u0131 alarak K\u0131r\u015fehir sokaklar\u0131nda konvoy olu\u015fturup me\u015f'aleler yakt\u0131. Ankara'dan K\u0131\u015fehir'e d\u00f6nen tak\u0131m otob\u00fcs\u00fc ise taraftar\u0131n kara yolu \u00fczerinde baz\u0131 noktalar\u0131 kapatmas\u0131 nedeniyle \u015fehir merkezine saatlerce giremedi.\r\n3. ligden 2010 y\u0131l\u0131nda Amat\u00f6r Lige d\u00fc\u015fen K\u0131r\u015fehirspor, K\u0131r\u015fehir Belediyespor ad\u0131yla BAL ligi 6. Gurup'ta gurubunu lider tamamlayarak \u015fampiyon olup \u00fcst lig i\u00e7in play-off oynamaya hak kazanm\u0131\u015ft\u0131. Nev\u015fehirspor ile kar\u015f\u0131la\u015fan K\u0131r\u015fehir Belediyespor tak\u0131m\u0131, Ahi Stad\u0131'nda oynanan Devrekspor ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 BAL liginde \u015fampiyonlu\u011funu ilan etmi\u015fti.