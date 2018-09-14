Binlerce kişi bunu merak ediyordu! O parayı alabilirsiniz...

\u00dcniversitelerde yeni e\u011fitim \u00f6\u011fretim d\u00f6nemine haz\u0131rl\u0131k devam ederken, har\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131 kazanmak, ailesinin ge\u00e7imine yard\u0131m etmek isteyen gen\u00e7ler part-time \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131 i\u015fler ar\u0131yor. Mevzuatta \u201ck\u0131smi s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fma\u201d olarak adland\u0131r\u0131lan part-time \u00e7al\u0131\u015facak gen\u00e7ler sosyal g\u00fcvenlik, y\u0131ll\u0131k izin, k\u0131dem tazminat\u0131 gibi haklar\u0131n\u0131 merak ediyor.\r\n\r\n\u0130\u015f Kanunu\u2019na g\u00f6re, i\u015f\u00e7i ve i\u015fveren, ihtiya\u00e7lar\u0131na uygun t\u00fcrde i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi yapabilir. Part time \u00e7al\u0131\u015facak i\u015f\u00e7iler i\u00e7in \u201ck\u0131smi s\u00fcreli\u201d s\u00f6zle\u015fme yap\u0131l\u0131r. Tam s\u00fcreli s\u00f6zle\u015fmede haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi 45 saat olarak uygulan\u0131yor. K\u0131smi s\u00fcreli s\u00f6zle\u015fme ise haftada 30 saat ve alt\u0131ndaki s\u00fcreler i\u00e7in yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,K\u0131smi s\u00fcreli i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7i, tam s\u00fcreli emsal i\u015f\u00e7iye g\u00f6re farkl\u0131 i\u015fleme t\u00e2bi tutulamaz. K\u0131sm\u00ee s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7inin \u00fccret ve paraya ili\u015fkin b\u00f6l\u00fcnebilir menfaatleri, tam s\u00fcreli emsal i\u015f\u00e7iye g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00fcreye orant\u0131l\u0131 olarak \u00f6denir.\r\n\r\n,K\u0131smi s\u00fcreli ya da \u00e7a\u011fr\u0131 \u00fczerine i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi ile \u00e7al\u0131\u015fanlar, di\u011fer i\u015f\u00e7iler gibi y\u0131ll\u0131k \u00fccretli izin hakk\u0131ndan yararlan\u0131rlar. Part-time \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilere farkl\u0131 muamele yap\u0131lamaz.\r\n\r\n,Part-time \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n da di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fanlar gibi sigortalar\u0131n\u0131n yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor.,\u00d6rne\u011fin, 32.5 saat \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7i 5 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f gibi prim \u00f6denir.\r\n\r\n,K\u0131smi s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fma s\u00f6zle\u015fmesine dayal\u0131 olarak ayda \u00f6rne\u011fin 12 g\u00fcn prim yat\u0131r\u0131lan ki\u015fi, eksik g\u00fcnlerini iki yolla tamamlayabilir., Bunu da dikkate alarak gelecekte bor\u00e7lanma yapmak suretiyle eksik g\u00fcnler tamamlanabilir.\r\n, Part-time \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n s\u00f6zle\u015fmesi i\u015fveren taraf\u0131ndan hakl\u0131 bir nedene dayanmadan feshedilirse, k\u0131dem tazminat\u0131 \u00f6denmesi gerekir. ,Yasada \u00f6ng\u00f6r\u00fclen prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc erken doldurmak kimi durumlarda avantaj sa\u011flayabiliyor., Dileyen eksik g\u00fcnleri ileride, emeklili\u011fe yak\u0131n bir tarihte bor\u00e7lanma yoluyla da tamamlayabilir. , K\u0131smi s\u00fcreli s\u00f6zle\u015fme ayl\u0131k \u00fccret \u00fczerinden yap\u0131lm\u0131\u015fsa, haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi dikkate al\u0131nmaks\u0131z\u0131n 30 g\u00fcnl\u00fck sigortal\u0131 bildirilir. Bu durumda \u00f6denecek \u00fccret de br\u00fct asgari \u00fccretten az olamaz.\r\n\r\n,Hesaplanacak g\u00fcn say\u0131s\u0131 \u00fczerinden prim yat\u0131r\u0131l\u0131r. Hesaplama s\u0131ras\u0131nda, 7.5 saatten az olan k\u00fcsuratlar 1 g\u00fcn kabul edilir.,Binlerce ki\u015fi bunu merak ediyordu! O paray\u0131 alabilirsiniz...,\u0130\u015fyerinde i\u015f\u00e7ilerin niteliklerine uygun a\u00e7\u0131k yer bulundu\u011funda k\u0131sm\u00ee s\u00fcreliden tam s\u00fcreliye veya tam s\u00fcreliden k\u0131smi s\u00fcreliye ge\u00e7irilme talepleri i\u015fverence dikkate al\u0131nmak zorunda.\r\n\r\n,K\u0131smi s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fanlar, hak ettikleri izinleri, k\u0131smi s\u00fcreli i\u015f g\u00fcnlerinde \u00e7al\u0131\u015fmamak suretiyle kullan\u0131rlar. Part-time \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n izin s\u00fcreleri de normal \u00e7al\u0131\u015fanlarla ayn\u0131. \u0130\u015fveren, y\u0131ll\u0131k izin d\u00f6neminin \u00fccretini \u00f6demek zorunda.\r\n\r\n,Part-time \u00e7al\u0131\u015fma s\u00f6zle\u015fmesi saat \u00fccreti \u00fczerinden yap\u0131lm\u0131\u015fsa bu durumda bir ayda \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan s\u00fcreler toplan\u0131r ve g\u00fcnl\u00fck 7.5 saat olan \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresine b\u00f6l\u00fcn\u00fcr. \r\n\r\n,K\u0131smi s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fanlar, k\u0131dem tazminat\u0131 bak\u0131m\u0131ndan normal \u00e7al\u0131\u015fanlarla ayn\u0131 haklara sahip.\r\n,Eksik g\u00fcnlerini tamamlama konusunda bir ayr\u0131nt\u0131 daha bulunuyor. \r\n,K\u0131dem tazminat\u0131 tutar\u0131, bir ayda kendisine \u00f6denen \u00fccret \u00fczerinden hesaplan\u0131r.\r\n,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortayla eksik g\u00fcnlerini tamamlayanlar, \u00fccretin y\u00fczde 3\u2019\u00fc oran\u0131ndaki i\u015fsizlik sigortas\u0131 primini de yat\u0131r\u0131rlar. , \u00c7al\u0131\u015fmaya devam ettikleri d\u00f6nemde eksik g\u00fcnleri tamamlamak isteyenler iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta yapt\u0131r\u0131p, kalan 18 g\u00fcn\u00fcn primini ayr\u0131ca \u00f6der.\r\n,Gelecekte bor\u00e7lanma yapanlar i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demek zorunda kalmazlar.\r\nHabert\u00fcrk\r\n\r\n