Binlerce kişi faydalanacak, o koşul kaldırılıyor

B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde...,Binlerce ki\u015fi faydalanacak!,O ko\u015ful kald\u0131r\u0131l\u0131yor...,., \u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmek i\u00e7in son \u00fc\u00e7 y\u0131lda 600 g\u00fcnl\u00fck i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6denmesi ve \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n kendi istek ve kusuru d\u0131\u015f\u0131nda i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ko\u015fullar\u0131 de\u011fi\u015ftirilmeyecek.\r\n\r\n,Mevcut uygulamada, bu ko\u015fullara ek olarak son 120 g\u00fcn i\u00e7inde prim \u00f6deyerek, s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olma \u015fart\u0131 da aran\u0131yor. ,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmek i\u00e7in gerekli olan \u2018devams\u0131zl\u0131k\u2019 ko\u015fulu kald\u0131r\u0131l\u0131yor. B\u00f6ylece 12 bin 500 ki\u015finin daha i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilece\u011fi hesapland\u0131.\r\n,Bu uygulamadan yararlananlar\u0131n da sisteme girmesi ile 125 milyar TL\u2019lik i\u015fsizlik sigortas\u0131 fonuna 95 milyon TL\u2019ye yak\u0131n bir maliyet gelmesi bekleniyor.\r\n,Haziran ay\u0131 verilerine g\u00f6re, i\u015fsizlik sigortas\u0131 fonundan 417 bin 903 ki\u015fi yararlan\u0131yor, bu ki\u015filere yap\u0131lan \u00f6deme tutar\u0131 ise 366 milyon 148 bin 97 TL d\u00fczeyinde.\r\n\r\n,Planlanan de\u011fi\u015fikli\u011fin bu k\u0131s\u0131mda yap\u0131laca\u011f\u0131 ve \u2018s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olma\u2019 \u015fart\u0131n\u0131n yeniden tan\u0131mlanaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n