Binlerce kişiye müjde!

T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu (\u0130\u015eKUR), gelecek yazdan itibaren \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerine y\u00f6nelik yeni bir aktif i\u015fg\u00fcc\u00fc program\u0131 uygulamaya ba\u015flayacak.\r\n,\u00dcniversite \u00f6\u011frencileri ise \u00fc\u00e7 ayl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma d\u00f6neminde 5 g\u00fcne kadar \u00fccretsiz izin yapabilecekler.\r\n,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar, \u00fcniversitelilere y\u00f6nelik toplum yarar\u0131na programlardan en fazla \u00fc\u00e7 ay yararlanabilecek. Normalde 9 aya kadar uygulanan toplum yarar\u0131na programlara kat\u0131lanlara 14 g\u00fcne kadar \u00fccretsiz izin hakk\u0131 veriliyor.,Toplum yarar\u0131na programlar\u0131n uygulama s\u00fcresi i\u00e7erisinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan ki\u015filer, programlardan yararlanamayacak.\r\n,\u0130\u015eKUR\u2019un \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerine y\u00f6nelik di\u011fer programlar\u0131 \u015f\u00f6yle:,Hafta tatili g\u00fcnleri ve herhangi bir sebeple kat\u0131l\u0131m sa\u011flamad\u0131klar\u0131 g\u00fcnler i\u00e7in \u00f6deme yap\u0131lmayacak.\r\n,\u00dcniversiteli gen\u00e7ler do\u011fan\u0131n korunmas\u0131; k\u00fclt\u00fcrel miras\u0131n restorasyonu, korunmas\u0131 ve tan\u0131t\u0131lmas\u0131; k\u00fct\u00fcphanelerin bak\u0131m\u0131 ve d\u00fczeni; kamu kurumlar\u0131n\u0131n k\u00fclt\u00fcrel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda \u00e7al\u0131\u015facaklar.,\u00dcniversite \u00f6\u011frencileri toplum yarar\u0131na program (TYP) \u00e7er\u00e7evesinde yaz tatilinde 3 ay boyunca i\u015f deneyimi elde edecek, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131yla tan\u0131\u015facak.\r\n,\u00dcniversite \u00f6\u011frencilerine y\u00f6nelik toplum yarar\u0131na programlar\u0131n ilki gelecek y\u0131l haziran ay\u0131nda ba\u015flayacak.\r\n,Toplum yarar\u0131na programdan hangi \u00fcniversite \u00f6\u011frencileri yararlanabilecek?\r\n,\u00d6\u011frencilere \u00fc\u00e7 ay boyunca ne kadar \u00fccret \u00f6denecek? Hangi i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fabilecekler?\r\n,\u00dcniversite \u00f6\u011frencilerine y\u00f6nelik toplum yarar\u0131na programlara lisans ve \u00f6nlisans \u00f6\u011frencileri kat\u0131labilecek. A\u00e7\u0131k \u00f6\u011fretim, y\u00fcksek lisans ve doktora \u00f6\u011frencileri programlara kat\u0131lamayacak.,Toplum yarar\u0131na programa kat\u0131lan \u00f6\u011frenciler haftada \u00fc\u00e7 g\u00fcn, g\u00fcnde 8 saat \u00e7al\u0131\u015facaklar. \u00d6\u011frencilere, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 her g\u00fcn i\u00e7in, bir g\u00fcnl\u00fck asgari \u00fccret \u00fczerinden \u00f6deme yap\u0131lacak. 2018 y\u0131l\u0131nda uygulanan asgari \u00fccret \u00fczerinden g\u00fcnl\u00fck \u00fccret 53.43 lira olacak.,A\u00e7\u0131k \u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencileri, \u00fcniversitelilere y\u00f6nelik olanlar d\u0131\u015f\u0131ndaki toplum yarar\u0131na programlarda eskiden oldu\u011fu gibi \u00e7al\u0131\u015fabilecekler.\r\n,\u0130\u015eKUR, aktif i\u015fg\u00fcc\u00fc programlar\u0131 kapsam\u0131nda i\u015fsizlere y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplum yarar\u0131na program uygulamas\u0131n\u0131 \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerine de yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n,Buna g\u00f6re, \u00fcniversite \u00f6\u011frencileri haziran, temmuz, a\u011fustos ve eyl\u00fcl aylar\u0131nda kamu kurum veya kurulu\u015flar\u0131nda \u00fc\u00e7 ay s\u00fcreyle \u00e7al\u0131\u015fabilecekler.\r\n,Ocak ay\u0131ndan itibaren asgari \u00fccrette yap\u0131lacak art\u0131\u015fa paralel olarak bu tutar artacak.\r\n,\u0130\u015eKUR\u2019un yeni program\u0131, \u00f6\u011frencilerin \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131yla tan\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fma disiplini kazanmalar\u0131n\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.\r\n,Mesleki e\u011fitim kurslar\u0131: \u0130stihdam garantili mesleki e\u011fitim kurslar\u0131na kat\u0131lanlar\u0131n en az y\u00fczde 50\u2019si, en az 120 g\u00fcn istihdamda kal\u0131yor.\r\n,Bu kurslardan, devam etmesine engeli bulunmayan y\u00fcksek\u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencileri de yararlanabiliyor.\r\n,\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim kurslar\u0131: 18-29 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lere y\u00f6nelik i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim kurslar\u0131na, programa devam etmelerine engeli bulunmayan \u00f6\u011frenciler de kat\u0131labiliyor.\r\n,Siber g\u00fcvenlik, bulut bili\u015fim, oyun geli\u015ftirme uzman\u0131 ve kodlama gibi gelece\u011fin mesleklerini \u00f6\u011frenmek isteyen gen\u00e7ler i\u00e7in 9 aya kadar kurs program\u0131 d\u00fczenleniyor. ,\u0130\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131: \u00dcniversite son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencilerine, i\u015f arama, i\u015f bulma ve i\u015fi elde tutma, i\u015fverenle g\u00f6r\u00fc\u015fme, \u00f6zge\u00e7mi\u015f haz\u0131rlama konular\u0131nda yard\u0131mc\u0131 olmak \u00fczere i\u015f arama becerileri geli\u015ftirme e\u011fitimi veriliyor. \u0130\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 hizmetleri t\u00fcm \u0130\u015eKUR \u0130l\/Hizmet Merkezlerinde veriliyor.(Kaynak:Habert\u00fcrk)\r\n,Kursa kat\u0131lan \u00f6\u011frencilere g\u00fcnl\u00fck 46.23 TL har\u00e7l\u0131k veriliyor.\r\n,,Kurslar g\u00fcnde 5-8 saat, haftada 30-40 saat aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Kursa kat\u0131lanlar\u0131n zaruri giderlerini kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in 25-45 TL aras\u0131nda \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor.\r\n