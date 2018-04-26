Binlerce kişiye müjde, artık ücret alınmayacak

Haber az \u00f6nce geldi. Art\u0131k \u00fccret al\u0131nmayacak\r\n,Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan, 28 Nisan'da Elektronik Haberle\u015fme Sekt\u00f6r\u00fcne \u0130li\u015fkin T\u00fcketici Haklar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fi'nin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girece\u011fini belirtti.\r\n,Bu kapsamda haz\u0131rlanan "Elektronik Haberle\u015fme Sekt\u00f6r\u00fcne \u0130li\u015fkin T\u00fcketici Haklar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fi"nin 28 Nisan'da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girece\u011fini ifade eden Arslan, yeni y\u00f6netmelikle g\u00fcncel t\u00fcketici ihtiya\u00e7lar\u0131na cevap verecek pek \u00e7ok hususun d\u00fczenlendi\u011fini dile getirdi.\r\n,.,Arslan, AA muhabirine, elektronik haberle\u015fme hizmetleri kapsam\u0131nda t\u00fcketici hak ve menfaatlerine \u00f6ncelik verildi\u011fini, gerekli hukuki ve teknik d\u00fczenlemelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,T\u00fcrkiye'de ge\u00e7ici s\u00fcreyle bulunan g\u00f6\u00e7men n\u00fcfusun da bu d\u00fczenleme kapsam\u0131nda elektronik haberle\u015fme hizmeti alabilece\u011fine dikkati \u00e7eken Arslan, \u015funlar\u0131 kaydetti: ,"Bilgilendirme, sorgulama, iade gibi s\u00fcre\u00e7lerin mutlak bir disiplin ve i\u015f ahlak\u0131yla i\u015fleyi\u015fi temin edilerek t\u00fcketicinin ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in gerekli her \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6zenle ve titizlikle haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. ,Hem i\u015fletmecinin i\u015flerini daha kontroll\u00fc ve kaliteli yapmas\u0131 hem de as\u0131l muhatab\u0131m\u0131z olan vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n hizmet ve bilgiye daha kolay, daha g\u00fcvenli \u015fekilde ula\u015fmas\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 hedeflenmi\u015ftir." ,Arslan, d\u00fczenlemeyle elektronik ortamda abonelik tesis edilmesinin, abone onay\u0131yla tesis edilen i\u015flemlerde ispat y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn i\u015fletmecide oldu\u011funu belirterek, bir takvim y\u0131l\u0131ndaki ilk a\u00e7ma-kapama i\u015flemi i\u00e7in aboneden \u00fccret al\u0131nmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Taahh\u00fctnameler kapsam\u0131nda t\u00fcketicilerin korunaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Arslan, t\u00fcketicilerin bilgi ve onaylar\u0131 al\u0131nmadan abonelik yap\u0131lmamas\u0131 dahil pek \u00e7ok alanda t\u00fcketicinin korundu\u011funu dile getirdi. ,Arslan, bakanl\u0131k olarak \u00e7ok \u00f6nem verdikleri engelli vatanda\u015flar\u0131n, gerek t\u00fcketici y\u00f6netmeli\u011fi gerekse di\u011fer ikincil mevzuatlarla bu sekt\u00f6rde de korundu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.