Binlerce kişiye müjde! Şartsız verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisansl\u0131 Depoculuk ve 80. Y\u0131l Lansman toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lan G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, "D\u00fcnyada tar\u0131ma y\u00f6neli\u015fin artt\u0131\u011f\u0131 bir zamanda ya\u015f\u0131yoruz. ,\u0130nsan neslinin devam\u0131, dengeli, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve yeterli beslenme i\u00e7in tar\u0131m olmazsa olmaz\u0131m\u0131zd\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla tar\u0131m, sadece \u00fcreticileri de\u011fil, t\u00fcketicileri de do\u011frudan ilgilendiren bir sekt\u00f6r durumundad\u0131r. G\u0131da temini ve tedariki kadar, g\u00fcvenilir ve kaliteli g\u0131daya eri\u015fimde \u00f6nemli bir hale gelmi\u015ftir.,TMO, \u00fclkemizde bitkisel \u00fcr\u00fcnlerin \u00c7KS'ye kay\u0131tl\u0131 \u00fcreticilerin y\u00fczde 82'sine, ekim alan\u0131n\u0131n y\u00fczde 67'sine, \u00fcretiminin y\u00fczde 31'ine do\u011frudan etki etmektedir. \u00d6te yandan TMO, bin 500 sanayi i\u015fletmesiyle do\u011frudan ili\u015fki i\u00e7erisindedir. TMO, \u00fclkemizin t\u00fcm illerine, faaliyet alan\u0131na giren \u00fcr\u00fcnler itibariyle temas etmektedir" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n.,Bu sistem tamamland\u0131\u011f\u0131nda \u00fclkemize, 1,5 milyar TL'lik yat\u0131r\u0131m yap\u0131larak, bin ki\u015fiye istihdam sa\u011flanacakt\u0131r. \u00dcreticilerimiz \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc lisansl\u0131 depoya teslim ettikleri takdirde, 2018 y\u0131l\u0131nda depo kira \u00fccreti \u00f6demeyecek, biz kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z, \u00fcr\u00fcn teslim ederken 25 TL analiz \u00fccretini \u00f6demeyecek, biz kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z, ton ba\u015f\u0131na 25 TL nakliye deste\u011fi alacak. \u0130lk kez bu y\u0131l uyguluyoruz. \u00dcr\u00fcn\u00fcn\u00fc satt\u0131\u011f\u0131nda y\u00fczde 2 stopaj vergisi ve y\u00fczde 2 SGK bedeli \u00f6demeyecek, Ziraat Bankas\u0131 ve TKK arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u015farts\u0131z, kefilsiz kredi kullanabilecek, kredinin t\u00fcm faizini biz kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z. Uzun kuyruklara maruz kalmadan k\u0131sa s\u00fcrede \u00fcr\u00fcnlerini teslim edecekler. T\u00fcm bu desteklerimiz ile \u00f6rne\u011fin lisansl\u0131 depoya 20 ton \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc getiren bir \u00fcretici, bu \u00fcr\u00fcn\u00fc ister TMO'ya ister t\u00fcccara veya sanayiciye sats\u0131n bin 450 TL'ye kadar kazan\u00e7 sa\u011flayabilecek.\r\n\r\n.,Sosyal ve siyasal istikrar g\u0131da g\u00fcvenli\u011fi ile do\u011frudan ili\u015fkilidir. Bu bak\u0131mdan TMO \u00fclkemizdeki g\u0131da g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131nda etkin bir rol oynamaktad\u0131r. 1938 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olan TMO \u00fclkemizin en b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli kamu iktisadi te\u015fekk\u00fcllerinden birisidir.\r\n,TMO'nun temel g\u00f6revleri; gerekti\u011finde piyasaya m\u00fcdahale ederek piyasalarda istikrar\u0131 sa\u011flamak, \u00fcretici ve t\u00fcketicilerin menfaatini korumak ve yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131 piyasalar\u0131 yak\u0131ndan takip ederek politikalar \u00fcretmektir. ,Piyasalar\u0131 yak\u0131ndan izledik spek\u00fclatif hareketleri engelledik. Yakla\u015f\u0131k 2,5 milyon ton hububat, 23 bin ton kabuklu f\u0131nd\u0131k sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131k. \u00dcr\u00fcn al\u0131mlar\u0131n\u0131n finansman\u0131 amac\u0131yla, \u00fclkemizde bir ilk niteli\u011finde tar\u0131msal emtia (bu\u011fday) kullan\u0131larak 100 milyon TL tutar\u0131nda Kira Sertifikas\u0131 (SUKUK) ihrac\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015ftir. AFAD ve K\u0131z\u0131lay ile i\u015fbirli\u011fi i\u00e7erisinde ihtiya\u00e7 sahibi \u00fclkelere (Pakistan, Filistin, Somali, Yemen ve Suriye vb.) toplam 275 bin ton un, 2 bin ton pirin\u00e7 yard\u0131m\u0131 yapt\u0131k" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n.\r\n.,Bakan Fak\u0131baba, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015funlar\u0131 kaydetti: "Lisansl\u0131 depoculukla \u00fcreticimiz, faizsiz kredi ile nakit ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak, \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc hasat d\u00f6neminde d\u00fc\u015f\u00fck fiyatlardan satmak zorunda kalmayacak, depo kiras\u0131 \u00f6demeden \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc bekletebilecek, sonu\u00e7ta \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fcn de\u011ferinde satabilecektir. B\u00f6ylelikle fiyat istikrar\u0131 da korunacakt\u0131r. Depolama, bankac\u0131l\u0131k ve sigorta sekt\u00f6r\u00fc a\u00e7\u0131s\u0131ndan yeni i\u015f alanlar\u0131 olu\u015facak. Rekabet ortam\u0131 sa\u011flanacak. \u0130htiya\u00e7 duyulan miktarda, t\u00fcr ve kalitedeki \u00fcr\u00fcn k\u0131sa zamanda temin edilebilecek. S\u00f6zlerime son verirken yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u00e7ift\u00e7imize, \u00fcreticimize ve \u00fclkemize hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalarda eme\u011fi ge\u00e7enlere ve mesai arkada\u015flar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ediyor, kat\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131zdan dolay\u0131 hepinize sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunuyorum."\r\n\r\n.,\u0130lk kuruldu\u011funda bu\u011fday \u00fcreticisi \u00e7ift\u00e7ilere destek olmas\u0131 ama\u00e7lanm\u0131\u015f, zamanla \u00fcr\u00fcn yelpazesi geni\u015flemi\u015ftir.