Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Karşılıksız bin 800 lira alabilirsiniz

Part-time \u00e7al\u0131\u015fmada prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 ve anal\u0131k yard\u0131m\u0131 i\u00e7in esnek ko\u015fullar sa\u011flanacak.\r\n,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu`nca d\u00fczenlenen meslek kurslar\u0131na kat\u0131lan kad\u0131nlara ayl\u0131k bin 400 lira cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verilecek.\r\n,H\u00fck\u00fcmet, i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak, i\u015fg\u00fcc\u00fcnde verimlili\u011fini art\u0131racak destek paketi haz\u0131rlad\u0131.\r\n,Do\u011fum bor\u00e7lanmalar\u0131nda staj s\u00fcrelerinin dikkate al\u0131nmas\u0131 konusunda hassasiyet g\u00f6sterilecek.\r\n,H\u00fck\u00fcmet, do\u011fum yapan sigortal\u0131 anneye verilen ge\u00e7ici i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi ile, emzirme \u00f6dene\u011fini art\u0131rd\u0131, \u00fccretsiz izinde ge\u00e7en s\u00fcrelerin k\u0131demde de\u011ferlendirilmesi sa\u011fland\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re, ev kad\u0131nlar\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fan annelere erken emeklilik d\u00fczenlemeleri yap\u0131l\u0131rken, mevzuatlar yenilenecek.\r\n,Anneler staj\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarihten sonra yapt\u0131klar 3 do\u011fuma kadar rahat\u00e7a bor\u00e7lanabilecek.\r\n,Do\u011fum sonras\u0131nda yar\u0131 zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma hakk\u0131 getirilirken, bu kapsamda verilen \u00f6denekler de yeniden belirlenecek. \u00c7oklu do\u011fum yard\u0131m\u0131 program\u0131 da hayata ge\u00e7iriliyor.\r\n,Yeni Ekonomi Program\u0131 kapsam\u0131nda yar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6dene\u011finin etkin kullan\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131rken, esnek \u00e7al\u0131\u015fma modelleri de sosyal g\u00fcvenlik sistemiyle desteklenecek.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n kazan\u0131lm\u0131\u015f haklar\u0131 korunarak ekonomik ve sosyal haklar\u0131yla istihdam edilebilirli\u011fi sa\u011flanacak. Kad\u0131n istihdam\u0131na destek kapsam\u0131nda i\u015fe al\u0131nan her kad\u0131n i\u015f\u00e7inin sigorta primleri i\u015fveren pay\u0131n\u0131n 5 y\u0131l s\u00fcreyle azalan oranlarla \u0130\u015fsizlik Sigortas\u0131 Fonu`ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131na devam edilecek.\r\n,Mevcut emeklilik sisteminde staj ba\u015flang\u0131c\u0131 ve ge\u00e7en s\u00fcreler dikkate al\u0131nm\u0131yor.\r\n,\u00c7ocu\u011fa ba\u011fl\u0131 bor\u00e7lanmalar da staj da erken emeklilik getiriyor. Staj sonras\u0131 \u00e7ocu\u011fu olanlar bu do\u011fumlar\u0131 3 \u00e7ocu\u011fa kadar bor\u00e7lanabiliyor.\r\n,Kad\u0131nlar\u0131n emekli olmalar\u0131 erkeklere g\u00f6re daha kolay.\r\n,SSK`l\u0131 kad\u0131nlar i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri i\u00e7in getirilen \u015fartlar daha az, sigortal\u0131l\u0131k y\u0131l\u0131 20 y\u0131l olarak belirleniyor.\r\n,Bu s\u00fcre erkeklerde 25 y\u0131la \u00e7\u0131k\u0131yor. Erkeklerde 44`ten ba\u015flayan ya\u015f \u015fart\u0131 kad\u0131nlarda 38`den ba\u015flat\u0131l\u0131p, 58`e kadar \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda kad\u0131nlar i\u00e7in ya\u015f \u015fart\u0131 40`tan ba\u015fl\u0131yor ve 58`e kadar \u00e7\u0131k\u0131yor. Annelere erken emeklilik imk\u00e2n\u0131 sa\u011flan\u0131yor.\r\n,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, kad\u0131nlar\u0131 aile ve i\u015f hayat\u0131 aras\u0131nda kalmaktan kurtarmaya y\u00f6nelik projeleri anlat\u0131rken, "\u0130\u015f`te Anne Projesi" kapsam\u0131nda mesleki e\u011fitim kurslar\u0131, e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lacak kad\u0131nlara g\u00fcnde 70 lira cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 vereceklerini s\u00f6yledi. Kaynak: Sabah \/ HAZAL ATE\u015e\r\n