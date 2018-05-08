Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Maaşlara zam geldi

.,Binlerce ki\u015fiyi ilgilendiriyor! Maa\u015flara zam geldi,Halk aras\u0131nda "ya\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131" ya da "65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131" olarak adland\u0131r\u0131lan uygulama \u00e7er\u00e7evesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131nca ya\u015fl\u0131lara \u00fc\u00e7 ayda bir yap\u0131lan maa\u015f \u00f6demeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya y\u00fckselecek.\r\n\r\n,D\u00fczenlemeden halen "65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131" alan 618 bin 162 vatanda\u015f yararlanacak.\r\n\r\n,2022 say\u0131l\u0131 Kanun \u00e7er\u00e7evesinde 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f muhta\u00e7, g\u00fc\u00e7s\u00fcz ve kimsesiz durumdaki ya\u015fl\u0131lara sa\u011flanan destek kapsam\u0131nda 2017 y\u0131l\u0131 sonu itibar\u0131yla Bakanl\u0131k\u00e7a yap\u0131lan toplam \u00f6deme miktar\u0131 ise 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,2022 say\u0131l\u0131 "65 Ya\u015f\u0131n\u0131 Doldurmu\u015f Muhta\u00e7, G\u00fc\u00e7s\u00fcz ve Kimsesiz T\u00fcrk Vatanda\u015flar\u0131na Ayl\u0131k Ba\u011flanmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun" kapsam\u0131nda verilen maa\u015f deste\u011finden faydalanmak i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131n bulunduklar\u0131 il\u00e7edeki Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131na ba\u015fvuruda bulunmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131, bu ya\u015f\u0131 doldurmu\u015f, hi\u00e7bir sosyal g\u00fcvencesi bulunmayan ve yap\u0131lacak incelemede muhta\u00e7 oldu\u011fu belirlenen T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na, muhta\u00e7l\u0131k hali devam etti\u011fi m\u00fcddet\u00e7e \u00f6deniyor.\r\n\r\n,Ayl\u0131klara ili\u015fkin t\u00fcm i\u015f ve i\u015flemler, ba\u015fvuru tarihinden itibaren en ge\u00e7 bir ay i\u00e7inde tamamlan\u0131yor, hak sahipleri ba\u015fvurular\u0131n\u0131 takip eden ay ba\u015f\u0131 itibar\u0131yla maa\u015f \u00f6demelerini almaya ba\u015flayabiliyor.\r\n\r\n\r\nYanl\u0131\u015f gelir beyan\u0131, usuls\u00fczl\u00fck, sahtecilik gibi durumlarda 65 ayl\u0131\u011f\u0131 hemen kesiliyor ve yasa \u00e7er\u00e7evesinde yersiz veya fazla \u00f6denen tutarlara y\u00f6nelik takip ve tahsil i\u015flemleri yap\u0131l\u0131yor