Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor! Artık ücretli olacak

Binlerce vatanda\u015f\u0131 ilgilendiriyor! Art\u0131k \u00fccretli olacak,.,Bakan Arslan a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan, "Yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n \u00fccretli karayolundan ge\u00e7i\u015f yapmalar\u0131 halinde belirlenen tarifeye g\u00f6re \u00fccret \u00f6deyecek" dedi.\r\n,Bakan\u0131 Ahmet Arslan, "Yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n \u00fccretli karayolundan ge\u00e7i\u015f yapmalar\u0131 halinde belirlenen tarifeye g\u00f6re \u00fccret \u00f6deyecek" dedi. Arslan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7lar\u0131n \u015fu ana kadar T\u00fcrkiye'nin otoyol ve k\u00f6pr\u00fclerini \u00fccret \u00f6demeden kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun \u00fclke ekonomisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan ciddi zarara neden oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7lara uygulanacak ge\u00e7i\u015f \u00fccretlerine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n uzun s\u00fcredir devam etti\u011fini belirten Arslan, \u00fccretli karayollar\u0131nda yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7lara ait ge\u00e7i\u015f \u00fccretleri ve idari para cezalar\u0131n\u0131n tahsiline ili\u015fkin y\u00f6netmeli\u011fin Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fini an\u0131msatt\u0131.\r\n,Arslan, s\u00f6z konusu y\u00f6netmelik kapsam\u0131nda ge\u00e7i\u015f \u00fccreti ve idari para cezas\u0131 borcu olan yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7lar\u0131n bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demeleri gerekti\u011fine i\u015faret ederek, "Yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n \u00fccretli karayolundan ge\u00e7i\u015f yapmalar\u0131 halinde belirlenen tarifeye g\u00f6re \u00fccret \u00f6deyecek." dedi.\r\n,Yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn, ge\u00e7i\u015f \u00fccreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olmas\u0131 ve kullan\u0131labilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan Arslan, ara\u00e7 kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n, etiketin sa\u011flam ve \u00e7al\u0131\u015f\u0131r olmas\u0131ndan, ara\u00e7 plakalar\u0131n\u0131n temiz ve okunakl\u0131 durumda bulunmas\u0131ndan sorumlu tutulaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Arslan, ka\u00e7ak ge\u00e7i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen yabanc\u0131 plakal\u0131 ara\u00e7lara Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan, giri\u015f-\u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 mesafeye ait ge\u00e7i\u015f \u00fccretine ilave olarak, bu ge\u00e7i\u015f \u00fccretinin 10 kat\u0131 tutar\u0131nda idari para cezas\u0131 verilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, \u00f6demesiz ge\u00e7i\u015f tarihini izleyen 15 g\u00fcn i\u00e7inde s\u00f6z konusu \u00fccreti \u00f6deyenlere para cezas\u0131 verilmeyece\u011fini bildirdi.\r\n