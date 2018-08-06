Binlerce vatandaşın elektrik faturasını devlet ödeyecek

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 400 projesi aras\u0131nda yer alan madde ile binlerce hasta rahat bir nefes alacak.,Kronik hastal\u0131\u011f\u0131 olanlara elektrik faturas\u0131 m\u00fcjdesi geldi.,Hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle cihaz kullanan ve bu y\u00fczden elektrik faturas\u0131 y\u00fcksek gelen vatanda\u015flar\u0131n imdad\u0131na devlet yeti\u015fecek. ,Kronik hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle kulland\u0131\u011f\u0131 cihaz y\u00fcz\u00fcnden gelen y\u00fcksek elektrik faturas\u0131n\u0131 \u00f6deyemedi\u011fi i\u00e7in elektri\u011fi kesilme noktas\u0131na gelen KOAH hastas\u0131n\u0131n durumu sonras\u0131 haz\u0131rlanan yeni d\u00fczenleme y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giriyor. ,D\u00fczenlemeyle birlikte cihaza ba\u011fl\u0131 kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan hastalar\u0131n elektrik faturalar\u0131 art\u0131k devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezinde ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanan 400 proje aras\u0131nda yer alan bir madde ile art\u0131k evde cihaza ba\u011f\u0131ml\u0131 hastalar elektrik faturas\u0131 \u00f6demeyecek.,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n eylem plan\u0131 aras\u0131nda yer alan ve 100 g\u00fcn i\u00e7erisinde hayata ge\u00e7irilmesi planlanan \u00e7al\u0131\u015fma T\u00fcrkiye'de say\u0131lar\u0131 binlerle ifade edilen a\u011f\u0131r kronik hastal\u0131\u011f\u0131 olan vatanda\u015flar\u0131 kaps\u0131yor.,D\u00fczenlemeyle birlikte kalp, akci\u011fer, b\u00f6brek gibi kronik rahats\u0131zl\u0131klar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc s\u00fcrekli cihaza ba\u011f\u0131ml\u0131 bir \u015fekilde hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren vatanda\u015flar\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131 evlere ait elektrik fatura bedelleri art\u0131k devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.,S\u00f6z konusu hanelere fatura bedellerinin yan\u0131 s\u0131ra kesintisiz g\u00fc\u00e7 kayna\u011f\u0131 da verilecek. Bu sayede olas\u0131 elektrik kesintilerinde hastalar\u0131n hayati risklerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalmas\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015f olunacak. (Yeni \u015eafak),Uygulama, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile birlikte koordineli bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclecek. \u00c7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda y\u00fcksek elektrik faturalar\u0131n\u0131 \u00f6demekte zorluk \u00e7eken cihaza ba\u011fl\u0131 hastalar\u0131n bulundu\u011fu hanelerin fatura bedelleri ilgili elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketlerinin hesaplar\u0131na \u00f6denecek.,Ekim ay\u0131na kadar hayata ge\u00e7irilmesi planlanan d\u00fczenleme sadece elektrik faturalar\u0131n\u0131 da kapsamayacak.