Binlercesini bir çukurda topladılar ve...

.., Y\u00fczlerce y\u0131lan\u0131n yendi\u011fi festivalin amac\u0131 \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131nda tutulmas\u0131..\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan toplama etkinli\u011finde, yar\u0131\u015fmak isteyenlere \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan yemek de serbest!\r\n\r\n,Binlercesini bir \u00e7ukurda toplad\u0131lar, sebebi ise t\u00fcyler \u00fcrpertiyor!,Teksas'\u0131n Sweetwater'\u0131n kenti geleneksel '\u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan toplama' etkinli\u011fiyle \u00fcnl\u00fc.\r\n\r\n,.,ABD'nin Texas eyaletinde her y\u0131l \u00c7\u0131ng\u0131rakl\u0131 Y\u0131lan Festivali d\u00fczenleniyor.\r\n,.Buldu\u011fu y\u0131lan\u0131 midesine indirmek isterken az kals\u0131n can\u0131ndan oluyordu...\r\n\r\n,,Bah\u00e7enin bak\u0131c\u0131lar\u0131nda Nitish Bambhaniya, o anlar\u0131 dakika dakika kameraya kaydedip, foto\u011fraflad\u0131.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n Gujarat eyaletindeki bir hayvanat bah\u00e7esinde kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler izleyenleri deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Yavru bir Asya antilopunu dakikalar i\u00e7erisinde midesine indiren dev Hint pitonunun, sald\u0131r\u0131lardan korktu\u011fu iddia edilerek daha sonra av\u0131n\u0131 kustu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Bu foto\u011fraflar Kenya'da foto\u011fraf\u00e7\u0131 Subramanian Sridharan \u00e7ekildi. Su i\u00e7mek i\u00e7in nehre gelen zebra, timsah taraf\u0131ndan i\u015fte b\u00f6yle tuza\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Brezilya'n\u0131n g\u00fcneyinde, bir y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencisi olan Leandro Malta Borges taraf\u0131ndan \u00e7ekilen bu kareler vah\u015fi ya\u015famda ilk kez g\u00f6r\u00fclme \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Borges, Livescience'a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada b\u00f6ylesi bir olaya vah\u015fi do\u011fada ilk kez tan\u0131k olundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte o kareler...\r\n\r\n,Boomslang y\u0131lan\u0131 ve gelincik aras\u0131ndaki m\u00fccadele g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Kartal, bo\u011faz\u0131n\u0131 bir anda saran y\u0131lan y\u00fcz\u00fcnden neredeyse yem oluyordu.\r\n\r\n,O anlar foto\u011fraf\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan i\u015fte b\u00f6yle kaydedildi.\r\n\r\n