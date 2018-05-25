Binlere müjde! Hem borçlar siliniyor hem de indirimli ödeme geliyor

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) Antalya \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nejat Deniz, \u201c12.3 milyon emeklimize ilk ikramiye \u00f6demesi, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde yap\u0131lacak\u201d dedi. \r\n,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 30 Nisan\u2019da emeklilere her y\u0131l iki dini bayram \u00f6ncesi 1000\u2019er lira ikramiye verilece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,\u201cBu yap\u0131land\u0131rma, 31 Mart 2018 \u00f6ncesine ait idari para cezas\u0131 ve sigorta prim bor\u00e7lar\u0131, i\u015f kazas\u0131 veya meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sonucunda do\u011fan r\u00fccu alacaklar\u0131, yersiz ba\u011flanan gelir ve ayl\u0131klardan do\u011fan alacaklar, Ba\u011fkur sigortal\u0131s\u0131n\u0131n daha \u00f6nce dondurulan hizmet s\u00fcresinin ihyas\u0131 halinde do\u011facak prim borcunu kaps\u0131yor.\u201d,Ba\u011fkur sigortal\u0131s\u0131n\u0131n, 31 May\u0131s 2018 \u00f6ncesine ait prim borcu ve hizmet s\u00fcresini dondurabilece\u011fini ve bu bor\u00e7lar\u0131n takibinin yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Deniz...,\u201cB\u00f6ylece, dondurulan hizmet s\u00fcresi ile Ba\u011fkur sigortal\u0131s\u0131 bor\u00e7suz hale gelecek ve sonraki aylarda primini 5 puanl\u0131k te\u015fvik ile indirimli \u00f6deyecek, sa\u011fl\u0131ktan da faydalanacak. \u0130stenirse dondurulan s\u00fcre yeniden canland\u0131rabilir.\u201d,Nejat Deniz, 4-b (Ba\u011fkur), ek-5 (tar\u0131m sigortas\u0131) ve ek-6\u2019nc\u0131 (ticari taksi ve dolmu\u015f \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131) madde kapsam\u0131ndaki sigortal\u0131n\u0131n da bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda sa\u011fl\u0131k hizmetinden yararlanmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Deniz, 31 Mart 2018\u2019den \u00f6nce olan vergi ve sigorta prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n da yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Nejat Deniz, bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmas\u0131n\u0131n getirdi\u011fi f\u0131rsatlar\u0131 \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131...,Deniz, \u201cG\u00fcncellenen bor\u00e7lar\u0131n pe\u015fin \u00f6denmesi halinde y\u00fczde 90\u2019\u0131 silinecek. ,18-29 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki gen\u00e7ler ilk defa i\u015fyeri a\u00e7arsa, sigortas\u0131n\u0131 1 y\u0131l devlet \u00f6deyecek\u201d dedi.