Bir aile böyle yok oldu, feci görüntüler...

T\u00fcm cenazeleri kendi elleri ile g\u00f6md\u00fc, b\u00f6ylesi ac\u0131n\u0131n bir tarifi olamazd\u0131...\r\n,Ankara'da a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z y\u00fcz\u00fcnden meydana gelen kazada bir aile yok olmu\u015ftu...\r\n,G\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fczere olay yerinden korkun\u00e7 foto\u011fraflar gelmi\u015fti...\r\n,Ankara'n\u0131n Mamak il\u00e7esinde meydana gelen kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Burak Yak\u0131\u015f\u0131r (35), babas\u0131 Zeki (64) ve annesi Mahbup Yak\u0131\u015f\u0131r (63) ile k\u0131z karde\u015fi Burcu Yak\u0131\u015f\u0131r Girgin (32), bug\u00fcn memleketleri Erzurum'un A\u015fkale il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 P\u0131rnakapan k\u00f6y\u00fcnde yan yana defnedildi.\r\n,Aileden geriye Burak Yak\u0131\u015f\u0131r'\u0131n e\u015fi ve 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fuyla Burcu Yak\u0131\u015f\u0131r Girgin'in e\u015fi kald\u0131.\r\n,Kaza, 25 Temmuz g\u00fcn\u00fc Ankara-K\u0131r\u0131kkale karayolu, Mamak il\u00e7esi \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda meydana geldi. Burak Yak\u0131\u015f\u0131r y\u00f6netimindeki 06 ZHM 98 plakal\u0131 otomobil, g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z nedeniyle kontrolden \u00e7\u0131k\u0131p k\u00f6pr\u00fc in\u015faat\u0131n\u0131n aya\u011f\u0131na \u00e7arpt\u0131.\r\n,Kazada, hurdaya d\u00f6nen otomobilde Burak Yak\u0131\u015f\u0131r, babas\u0131 Zeki Yak\u0131\u015f\u0131r, annesi Mahbup Yak\u0131\u015f\u0131r ve k\u0131z karde\u015fi Burcu Yak\u0131\u015f\u0131r Girgin hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Otomobilin h\u0131z g\u00f6stergesinin ise 205 kilometrede tak\u0131l\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. 4 ki\u015filik Yak\u0131\u015f\u0131r ailesinin cenazeleri d\u00fcn u\u00e7akla Erzurum'a g\u00f6nderildi.\r\n,4 ayr\u0131 cenaze arac\u0131na konulan anne, baba ve \u00e7ocuklar\u0131, son yolculu\u011funa u\u011furlanmak \u00fczere memleketleri olan A\u015fkale il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 P\u0131rnakapan k\u00f6y\u00fcne getirildi.\r\n,Burada k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fclen cenazeler, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde yan yana a\u00e7\u0131lan mezarlara defnedildi. Cenaze t\u00f6reninde ailenin gelini \u00d6zge Yak\u0131\u015f\u0131r ile damatlar\u0131 \u0130brahim Girgin g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durabildi.\r\n,\u0130brahim Girgin, cenazede Ankara \u00dcniversitesi Nall\u0131han Meslek Y\u00fcksekokulu Elektronik Teknoloji program\u0131nda \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisi olan e\u015fi Burcu Yak\u0131\u015f\u0131r Girgin'in tabutunu ok\u015fayarak onu \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yledi. ,Erzurum'da emekli olduktan yakla\u015f\u0131k 25 y\u0131l \u00f6nce ailesi ile birlikte Ankara'ya g\u00f6\u00e7 eden Zeki Yak\u0131\u015f\u0131r'\u0131n daha sonra \u00e7ocuklar\u0131 ile birlikte yenilenebilir enerji tesisi kurdu\u011funu s\u00f6yleyen aile dostlar\u0131 \u00d6mer K\u00fc\u00e7\u00fck \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "\u00c7ok sevilen bir aileydi. Hepimiz \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fck. Aile, \u015firketlerinin hissesini devretmek \u00fczere K\u0131r\u0131kkale'ye gidiyorlarm\u0131\u015f.\r\n,Omzuna ald\u0131\u011f\u0131 e\u015finin tabutunu \u00f6nce cenaze arac\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131, ard\u0131ndan da kendi elleriyle topra\u011fa verdi. \u0130brahim Girgin, s\u00fcrekli a\u011flayan ve e\u015fi ile ayn\u0131 kazada \u00f6len Burak Yak\u0131\u015f\u0131r'\u0131n e\u015fi 2 ya\u015f\u0131nda bir \u00e7ocuk annesi \u00d6zge Yak\u0131\u015f\u0131r'\u0131 da teselli etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Otomobilde \u015firketin orta\u011f\u0131 olan iki karde\u015f, anne ve baba bulunuyor. Art\u0131k ne oldu\u011funu bilmedi\u011fimiz i\u00e7in geri d\u00f6nm\u00fc\u015fler. Burak, h\u0131zla Ankara'ya do\u011fru yol almaya ba\u015flam\u0131\u015f. ,\u00d6nceden kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7iren babas\u0131n\u0131n veya birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr burun kanamas\u0131 olan annesinin aniden rahats\u0131zlan\u0131p onlar\u0131 hastaneye yeti\u015ftirmeye mi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, bilemiyoruz. Aileden kurtulan olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sadece tahmin y\u00fcr\u00fctebiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride rahmetli olan Burak Yak\u0131\u015f\u0131r'\u0131n e\u015fi ve 2 ya\u015f\u0131nda bir \u00e7ocu\u011fu ile k\u0131z\u0131n\u0131n e\u015fi kald\u0131."\r\n