Bir aile yok oldu!

Foto\u011fraftaki aileye dikkatli bak\u0131n...,Hepsi yok oldu, onlar\u0131n ba\u015flar\u0131na gelen korkun\u00e7 olay\u0131 ise bug\u00fcn t\u00fcm T\u00fcrkiye konu\u015ftu...,Y\u00fcrek par\u00e7alayan haber Denizli'den geldi...,.,Olay, Merkezefendi il\u00e7esi Akkonak Mahallesi\u2019nde meydana geldi. \u0130ddialara g\u00f6re, at\u0131k ya\u011f toplayarak biodizel i\u015fi ile u\u011fra\u015fan Ali A. (47) isimli \u015fah\u0131s \u00f6nceki ak\u015fam bor\u00e7 meselesi y\u00fcz\u00fcnden e\u015fi ile tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi sonucu baba Arslan cinnet getirerek 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Esma A\u2019y\u0131 ard\u0131ndan ise e\u015fi Sevgi A\u2019y\u0131 (45) bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.,Ard\u0131ndan baba kendisini evlerinin bir odas\u0131nda iple asarak intihar etti. Ya\u015fanan korkun\u00e7 olay\u0131n ard\u0131ndan aile \u00fcyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen ve evin tek o\u011flu olan \u0130.A., buldu. Anne, baba ve karde\u015finin cesedini bulan \u0130.A., durumu hemen polis ve 112 Acil servise bildirerek yard\u0131m istedi. K\u0131sa s\u00fcre de olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri aile \u00fcyelerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. Ard\u0131ndan b\u00f6lgede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alan polis ekipleri inceleme ba\u015flatt\u0131. ,Olay yerinde bir ambulansta ailenin yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sinir krizi ge\u00e7irmelerine kar\u015f\u0131n haz\u0131r bekletildi. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan baba, anne ve k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n cans\u0131z bedenleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere cenaze arac\u0131na konularak Pamukkale \u00dcniversitesi Hastanesi (PA\u00dc) morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Ya\u015fanan aile facias\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden baba ve k\u0131z\u0131 bug\u00fcn topra\u011fa verildi.,Tabutun \u00fcst\u00fcnde yazan bu not herkesi kahretti.,Olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden annenin ise otopsi i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Ya\u015fanan korkun\u00e7 olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z Esma ve baba Arslan\u2019\u0131n cenazeleri bug\u00fcn Kayal\u0131k Camii\u2019nde ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00c7akmak Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedildi.,Cenaze t\u00f6reninde ya\u015fanan olayda ailede tek sa\u011f kalan \u0130.A. g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durabildi.,13 ya\u015f\u0131nda babas\u0131 taraf\u0131ndan bo\u011fularak hayat\u0131n\u0131 kaybeden Esma A.\u2019n\u0131n tabutunun \u00fczerine hayattayken kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen beyaz yazma \u00f6rt\u00fcld\u00fc.,Olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden anne Sevgi A.\u2019n\u0131n otopsi i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.