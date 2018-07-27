Bir ay boyunca boğazında kaldı! Doktorlar şoke oldu

Ayd\u0131n\u2019\u0131n \u00c7ine il\u00e7esinde, hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan bir ki\u015fi bo\u011faz\u0131na ka\u00e7an s\u00fcl\u00fckle yakla\u015f\u0131k bir ay ya\u015fad\u0131. \r\n,S\u00fcl\u00fck yap\u0131lan ameliyatla canl\u0131 olarak \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Ayd\u0131n\u2019\u0131n \u00c7ine il\u00e7esi So\u011fanc\u0131lar Mahallesinde hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan 63 ya\u015f\u0131ndaki Mustafa Do\u011fru bo\u011faz\u0131na ka\u00e7arak yap\u0131\u015fan s\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc bir ay boyunca hissetmedi. \r\n,Hayvanc\u0131l\u0131k ile ge\u00e7imini sa\u011flayan Mustafa Do\u011fru hayvanlar\u0131n\u0131 sulatt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6letteki suyu, bidonlara bo\u015faltmak amac\u0131yla, a\u011fz\u0131 ile hortumu \u00e7ekerek su getirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bu s\u0131rada hortumun i\u00e7inde bulunan s\u00fcl\u00fck bo\u011faz\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131.,Do\u011fru, bo\u011faz\u0131na ka\u00e7an s\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc bir ay boyunca hissetmezken, bir s\u00fcre sonra ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve a\u011fz\u0131ndan kan gelmesi \u015fikayetleriyle Ayd\u0131n Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi Kulak Burun Bo\u011faz Poliklini\u011fine ba\u015fvurdu. ,Yap\u0131lan tetkiklerin ard\u0131ndan Do\u011fru\u2019nun bo\u011faz\u0131nda s\u00fcl\u00fck oldu\u011fu tespit edildi. Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi Uzm. Dr. K\u00fcr\u015fat Bensoy yapt\u0131\u011f\u0131 muayenede s\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6rerek Do\u011fru\u2019yu ameliyata ald\u0131. Genel anestezi alt\u0131nda Larinkoskopi yap\u0131larak Do\u011fru\u2019nun Lareks\u2019ine (g\u0131rtlak) yap\u0131\u015fan s\u00fcl\u00fck canl\u0131 olarak al\u0131nd\u0131. Ameliyattan sonra g\u00f6zetim alt\u0131na al\u0131nan Do\u011fru, bir g\u00fcn sonra hastaneden taburcu edildi.\r\n