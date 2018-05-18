Bir büyük indirim daha geldi!

Beklenen a\u00e7\u0131klama geldi.,Konuttaki indirimin ard\u0131ndan bir m\u00fcjde daha.,Bir indirim daha geldi.,\u0130\u015f yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oran\u0131, 31 Ekim'e kadar y\u00fczde 18'den y\u00fczde 8'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Konutun ard\u0131ndan bir KDV indirimi de i\u015f yeri teslimlerinde yap\u0131ld\u0131. ,Bakanlar Kurulu karar\u0131na g\u00f6re i\u015f yeri teslimlerinde uygulanan KDV oran\u0131, 31 Ekim'e kadar y\u00fczde 18'den y\u00fczde 8'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,.