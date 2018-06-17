Bir cemaatten daha 24 Haziran kararı: Erdoğan'ı destekliyoruz

T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imlerine giderken; AK Parti\u2019ye destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131 gelmeye devam ediliyor.,24 Haziran se\u00e7imlerine k\u0131sa bir s\u00fcre kala \u00e7e\u015fitli derneklerden AK Parti\u2019ye destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yap\u0131lmaya devam ediliyor. \r\n\r\n,Bir\u00e7ok dernek taraf\u0131ndan \u201cBeyanname\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla yay\u0131mlanan a\u00e7\u0131klamada \u201cCumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 ve mevcut h\u00fck\u00fcmeti emsallerinden daha liyakatli olduklar\u0131 kanaatiyle destekledi\u011fimizi beyan ederiz\u201d denildi. \r\n\r\n,Beyanname \u015f\u00f6yle: \u201cGe\u00e7mi\u015fte dinimize yap\u0131lan d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131, vatan\u0131m\u0131za yap\u0131lan ihaneti, halk\u0131m\u0131za yap\u0131lan zulm\u00fc bir daha ya\u015famamak i\u00e7in. ,Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve M\u0131s\u0131r gibi olmamak i\u00e7in. ,16 senelik kazan\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 heba etmemek i\u00e7in. ,Dahili, b\u00f6lgesinde, \u0130slam aleminde ve d\u00fcnyada daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek i\u00e7in. ,Bizler, Selefi Menhec Ehli S\u00fcnnet mensuplar\u0131 olarak, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 ve mevcut h\u00fck\u00fcmeti emsallerinden daha liyakatli olduklar\u0131 kanaatiyle, \u015fu ana kadar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 yapacaklar\u0131n\u0131n teminat\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczden destekledi\u011fimizi kamuoyuna beyan ederiz.\u201d\r\n\r\n,14 derne\u011fin imzas\u0131n\u0131n oldu\u011fu beyanname, bu dernekler ad\u0131na Ebu Said Yarpuzlu Mehmet Balc\u0131o\u011flu imzas\u0131yla yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n