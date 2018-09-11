Bir damlası bile hayat kurtarıyor! İşte arı sütünün faydaları

Ar\u0131 s\u00fct\u00fc, hem \u00fcretiminin zahmetli olmas\u0131 hem de etkilerinden dolay\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 s\u00fctlerinden biridir. ,\u00dcretim ko\u015fullar\u0131n\u0131n zorlu\u011fu nedeniyle \u00fclkemizde y\u0131lda sadece 50 kg kadar \u00fcretilen ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn kilosu ortalama 15-20 bin civar\u0131nda.\r\n\r\n,D\u00fcnya genelinde ise en \u00e7ok Japonya'da ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretiliyor.\r\n\r\n,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc, gen\u00e7 bal ar\u0131lar\u0131n\u0131n salg\u0131 bezlerinde \u00fcretilir ve Krali\u00e7e ar\u0131 hayat\u0131 boyunca ar\u0131 s\u00fct\u00fc ile beslenir. ,Bu nedenle krali\u00e7e ar\u0131n\u0131n \u00f6mr\u00fc 5-6 y\u0131ld\u0131r.\r\n\r\n,%66's\u0131 sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'\u00fc aminoasitten olu\u015fuyor.,B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, baz\u0131 mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bile\u015fenleri i\u00e7eriyor.\r\n\r\n,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc i\u00e7inde bulunan aktif bile\u015fikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirici etkilere sahiptir.,Kan \u015fekerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc etkide bulunur. \u0130\u015ftah \u00fczerinde d\u00fczenleyici etkisi nedeniyle i\u015ftah a\u00e7\u0131c\u0131 olarak kullan\u0131labilir.\r\n\r\n,\u00d6zellikle propolis ile birlikte kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda gribe kar\u015f\u0131 \u00e7ok iyi bir koruma sa\u011flar. ,\u00c7ocuklar\u0131n \u00f6\u011frenme ve alg\u0131lama i\u015flevlerinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olurken, gama glob\u00fclin ile de ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7lendirilmesinde rol oynayarak b\u00fcy\u00fcmelerine destek olur.\r\n\r\n,Kolit gibi mide hastal\u0131klar\u0131n\u0131n tedavisinde olumlu etkiler g\u00f6sterebilir. ,Bedensel ve zihinsel yorgunlu\u011fa kar\u015f\u0131 enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. V\u00fccuda zindelik kazand\u0131r\u0131r. ,En son \u00e7al\u0131\u015fmalar ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn kanserle m\u00fccadele etmede de olduk\u00e7a umut verici oldu\u011funu belirtmektedir.\r\n\r\n,G\u00fcnl\u00fck doz i\u00e7in net bir miktar yoktur. Ancak, ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn saf \u015fekilde yeti\u015fkinlerde g\u00fcnl\u00fck 500 mg, bir rahats\u0131zl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 kullan\u0131lacaksa da g\u00fcnl\u00fck 1 gr al\u0131nabilece\u011fi ifade ediliyor.,\u00c7ocuklarda ise ya\u015fa ve doktor tavsiyesine g\u00f6re yeti\u015fkin dozunun \u00bc'\u00fc olarak t\u00fcketilmesi \u00f6neriliyor. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc t\u00fcketimi i\u00e7in en \u00e7ok tercih edilen y\u00f6ntem; sabah ve ak\u015fam saf ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc dilinizin alt\u0131na alarak yakla\u015f\u0131k 30 saniye tutmak, daha sonra iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak bir miktar su ile yutmakt\u0131r.\r\n\r\n,Baz\u0131 ki\u015filer saf haliyle t\u00fcketmekte zorlanabilirler. E\u011fer siz de bu konuda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015farsan\u0131z ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc saf bal ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p t\u00fcketebilirsiniz. Ayr\u0131ca keten tohumu, \u00f6\u011f\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f \u00fcz\u00fcm \u00e7ekirde\u011fi gibi takviyelerle t\u00fcketimini kolayla\u015ft\u0131rabilirsiniz.\r\n\r\n,Donmu\u015f \u015fekilde 18 ay bozulmadan saklanabilmektedir. Buzdolab\u0131nda ise 1,5-2 ay bozulmadan durabilir. Kullanan ki\u015fi say\u0131s\u0131na ve dozuna ba\u011fl\u0131 olarak, haftal\u0131k kullan\u0131m miktarlar\u0131na b\u00f6lerek ayr\u0131 bir kaba aktar\u0131p geride kalan miktar\u0131 yine derin dondurucunuza koyarak da daha iyi bir koruma sa\u011flayabilirsiniz.Ayr\u0131ca hi\u00e7bir \u015fekilde \u0131\u015f\u0131k g\u00f6rmemesine de dikkat ediniz. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc kullan\u0131rken kesinlikle metalle temas olmamal\u0131d\u0131r. Tahta veya plastik ka\u015f\u0131k kullan\u0131lmas\u0131 tavsiye edilir.,\u0130ki ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar, ar\u0131 s\u00fct\u00fcne ve ar\u0131 \u00fcr\u00fcnlerine alerjisi olanlar, \u00f6zellikle saman alerjisi olanlar bu besini kullanmamal\u0131d\u0131r.Ayr\u0131ca fazla kiloya sahip olanlar, diyet yapacak olanlar, metabolik hastal\u0131\u011fa sahip olanlar, kanser hastalar\u0131 ve herhangi ba\u015fka bir hastal\u0131\u011fa sahip olan ki\u015filer t\u00fcketim miktarlar\u0131 ve t\u00fcketim \u015fekilleri hakk\u0131nda mutlaka konusunda uzman bir diyetisyene dan\u0131\u015fmal\u0131d\u0131rlar.\r\n\r\nARI S\u00dcT\u00dcN\u00dcN GER\u00c7EK OLUP OLMADI\u011eI NASIL ANLA\u015eILIR?\r\n\r\nYrd. Do\u00e7. Dr. Meral Keke\u00e7o\u011flu, ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn ger\u00e7ek olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 t\u00fcketicilerin anlamas\u0131n\u0131n \u00e7ok g\u00fc\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. Bu nedenle \u00fcr\u00fcn\u00fc ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z yer \u00e7ok \u00f6nemlidir.\r\n\r\nBildi\u011finiz ve tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131z ar\u0131c\u0131lardan temin etmeniz daha do\u011fru olacakt\u0131r. Marketlerde ve aktarlarda sat\u0131lan \u00fcr\u00fcnler hakk\u0131nda yorum yapmak \u00e7ok g\u00fc\u00e7.\r\n\r\n\u00c7ok kolay bir \u015fekilde sahtesi yap\u0131labilecek bir \u00fcr\u00fcn. Keke\u00e7o\u011flu, ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn \u00e7ok zahmetli elde edildi\u011fini,