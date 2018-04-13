Bir dizi daha final yapıyor!

Atv o dizinin di\u015fini \u00e7ekiyor, final kap\u0131da,Ba\u015frollerinde Bu\u011fra G\u00fclsoy, Burcu Biricik ve Musa Uzunlar'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 8.G\u00fcn kendini reytinglerde toparlayamay\u0131nca hedef tahtas\u0131 haline geldi.,Masum De\u011filiz b\u00fcy\u00fck olay olu\u015fturdu. Yay\u0131ndan kalkt\u0131, elde stok b\u00f6l\u00fcm var derken, Masum De\u011filiz'in yaz aylar\u0131nda yenide ba\u015flayaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. , \u201cKanats\u0131z Ku\u015flar\u201d, atv\u2019nin sevilen i\u015flerinden biriydi. B\u00f6yle ge\u00e7mi\u015f zaman ekiyle konu\u015fmam\u0131n nedeni dizinin k\u0131sa bir s\u00fcre sonra final yapma karar\u0131 almas\u0131... ,A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 \u201cKanats\u0131z Ku\u015flar\u201d, \u201cgitti gidecek\u201d listemde yoktu. Bu benim i\u00e7in de s\u00fcrpriz oldu diyebilirim.,\u015eimdi herkesi yine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtacak bir final haberi daha geldi... Mesut Yar bug\u00fcn k\u00f6\u015fesinde bitmesi s\u00fcrpriz olacak o diziyi yazd\u0131...,\u201cGelince yaz aylar\u0131, gev\u015fiyor yay\u0131n ak\u0131\u015f\u0131 yaylar\u0131\u201d diyelim... Bu arada yap\u0131mc\u0131 Koliba Film yeni bir dizi i\u00e7in Kanal D ve atv ile g\u00f6r\u00fc\u015fme halindeymi\u015f. \r\n\r\n,\u0130\u015fini adam gibi yapan Ata T\u00fcrko\u011flu\u2019na \u201cyolun a\u00e7\u0131k olsun\u201d diyorum!',ATV sevilen o dizi i\u00e7in bu y\u0131l sonu final karar\u0131 verebilir. Peki ATV'nin hangi dizisi final yapacak?,\u00d6yle bir final haberi geldi ki izleyici bu kadar iyi reytinglere neden final karar\u0131 verildi\u011fini anlamayacak bile.