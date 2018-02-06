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Türkiye Gazetesi

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen VJ Bülent, köyde yaşıyor

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen VJ Bülent, köyde yaşıyor
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14 yıl boyunca tv ve sinema ekranlarda boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak kabuğuna çekildi. SSK'dan emekli olduğunu belirten 47 yaşındaki VJ Bülent, SGK primlerinin dolduğunu hatta primlerinden daha fazla gün çalıştığını dile getirdi. VJ Bülent, emekli maaşını alabilmek için yaşının dolmasını beklediğini, zamanında işsizlik maaşı aldığını kaydetti. Edirne'de yöresel yemeklerin sunulduğu restorana gelen VJ Bülent, ekmeğini, yoğurdunu ve turşusunu kendisinin yaptığını söyledi.

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