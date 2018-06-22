Bir dönem kapanıyor

T\u00fcrkiye, 25 Haziran\u2019dan itibaren yeni bir sistemle tan\u0131\u015facak. 98 y\u0131ll\u0131k parlamenter sistem sona erecek. ,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi ad\u0131 verilen yeni y\u00f6netim \u015fekli, devletin yap\u0131s\u0131nda ve i\u015fleyi\u015finde kapsaml\u0131 de\u011fi\u015fikli\u011fi de beraberinde getirecek. ,Yeni sitemle birlikte eski sitemin prangalar\u0131ndan kurtulan T\u00fcrkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyecek. , \u0130\u015fte yeni sistemin getirdikleri:,\u2202 G\u00fc\u00e7ler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 daha belirgin h\u00e2le gelecek. Meclis, as\u0131l i\u015flevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da g\u00fc\u00e7lenecek.,\u2202 Meclis\u2019in bilgi edinme ve denetim yollar\u0131 korunacak. Meclis, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 denetleyecek.,\u2202 Yeni sitemle birlikte milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131n 600\u2019e y\u00fckseltilmesiyle siyasette daha fazla temsil imk\u00e2n\u0131 sa\u011flanacak.,\u2202 Ba\u015fbakanl\u0131k makam\u0131 kalkacak, y\u00fcr\u00fctme yetkisi Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na ge\u00e7ecek.,\u2202 H\u00fck\u00fbmeti kurma yetkisi cumhurba\u015fkan\u0131na verilecek. Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00fcst d\u00fczey kamu g\u00f6revlilerini kararname yetkisiyle atayacak veya g\u00f6revden alabilecek.\r\n\u2202 B\u00fcrokraside \u00e7ok ba\u015fl\u0131l\u0131k i\u00e7eren te\u015fkilatlanmalara son verilecek. \u0130\u015fler, tek elden y\u00fcr\u00fct\u00fclece\u011fi bir yap\u0131ya kavu\u015fturulacak.,\u2202 Gensoru ve g\u00fcvenoyu yeni sistemde olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hem icraatlar gecikmeyecek hem de Meclis as\u0131l i\u015flevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da g\u00fc\u00e7lenecek.,\u2202 G\u00fcvenoyunu bizzat se\u00e7imle millet verecek.,\u2202 Cumhurba\u015fkan\u0131, cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve bakanlar hakk\u0131nda gensoru verilemeyecek.,\u2202 Cumhurba\u015fkan\u0131 Meclis\u2019e ve millete kar\u015f\u0131 sorumlu olacak. Yeni sistemle Cumhurba\u015fkan\u0131 hakk\u0131nda herhangi bir su\u00e7 i\u015fledi\u011fi iddias\u0131yla soru\u015fturma a\u00e7\u0131labilecek. ,\u2202 B\u00fct\u00e7eyi Cumhurba\u015fkan\u0131 haz\u0131rlayacak. B\u00fct\u00e7e kanunu Meclis\u2019te onaylanmazsa, \u00f6ncelikle ge\u00e7ici b\u00fct\u00e7e haz\u0131rlanacak. Bu da olmazsa, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n b\u00fct\u00e7esi yeniden de\u011ferleme oran\u0131na g\u00f6re art\u0131r\u0131larak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konacak.,\u2202 Cumhurba\u015fkan\u0131 y\u00fcr\u00fctme yetkisine ili\u015fkin konularda kararname \u00e7\u0131karabilecek. Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n yemin edip g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131 ile birlikte, arka arkaya yay\u0131nlanacak kararnamelerle kamuda b\u00fcy\u00fck bir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ba\u015flayacak.