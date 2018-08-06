Bir dönem sona eriyor! Ücretli olacak...

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye g\u00f6re bir devir sona eriyor.,1 Ocak 2018\u2019de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi beklenirken uygulama s\u00fcresi 1 y\u0131l uzat\u0131lan plastik po\u015fetlerin \u00fccretlendirilmesine y\u00f6nelik d\u00fczenlemede takvim bir kez daha de\u011fi\u015fti. ,Uzun zamandan beri g\u00fcndemde olan ve ge\u00e7ti\u011fimiz ocak ay\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi beklenirken 1 y\u0131l ertelenerek y\u00fcr\u00fcrl\u00fck tarihi 1 Ocak 2019 olarak de\u011fi\u015ftirilen plastik po\u015fetlerin \u00fccretlendirilmesi uygulamas\u0131nda s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131nda plastik po\u015fetlerin \u00e7evre koruma faaliyetleri kapsam\u0131nda \u00fccretlendirilmesi de yer ald\u0131. \r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Avrupa Birli\u011fi (AB) mevzuat\u0131na uyum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda haz\u0131rlanan Ambalaj At\u0131klar\u0131n\u0131n Kontrol\u00fc Y\u00f6netmeli\u011fi, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n Aral\u0131k ay\u0131nda Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Yeni y\u00f6netmeli\u011fe g\u00f6re plastik torbalar, mesafeli s\u00f6zle\u015fmelerle yap\u0131lan sat\u0131\u015flar da dahil olmak \u00fczere sat\u0131\u015f noktalar\u0131nda t\u00fcketiciye \u00fccretsiz temin edilemeyecek ve \u00fccretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecek. ,Y\u00f6netmelik \u00e7er\u00e7evesinde 15-50 mikron aras\u0131nda kal\u0131nl\u0131ktaki torbalar\u0131n \u00fclke genelinde y\u0131ll\u0131k ki\u015fi ba\u015f\u0131na kullan\u0131lan torba adedinin; 31 Aral\u0131k 2019'a kadar y\u00fczde 90\u2019\u0131, 31 Aral\u0131k 2025'den itibaren ise y\u00fczde 40\u2019\u0131 a\u015fmayacak \u015fekilde kullan\u0131m\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,3 ay i\u00e7erinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi beklenen plastik torbalara \u00fccret uygulamas\u0131nda po\u015fetlerin \u00fccretleri sekt\u00f6r temsilcilerinin g\u00f6r\u00fc\u015fleri de dikkate al\u0131narak \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan belirlenecek. ,Bir po\u015fetin do\u011fada yok olmas\u0131n\u0131n y\u00fcz y\u0131llar\u0131 buldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurulursa \u00e7evreye pozitif anlamda ciddi katk\u0131 sunacak olan uygulama ba\u015fta marketler olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da i\u015f yerini de b\u00fcy\u00fck bir po\u015fet y\u00fck\u00fcnden kurtarm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Eylem plan\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla birlikte plastik po\u015fetler i\u00e7in \u00f6ng\u00f6r\u00fclen takvim de erkene al\u0131narak \u00fccretlendirme i\u015fleminin ekim ay\u0131 sonuna kadar ba\u015flat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n,15 mikron ila 50 mikron aras\u0131 kal\u0131nl\u0131kta olan plastik al\u0131\u015fveri\u015f po\u015fetleri, market kasalar\u0131nda t\u00fcketiciye \u00fccretli olarak verilmeye ba\u015flanacak. ,Bu kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n alt\u0131nda veya \u00fcst\u00fcnde olan po\u015fetler, eskiden oldu\u011fu gibi \u00fccretsiz verilmeye devam edecek.,S\u00f6z konusu \u00fccretin alt\u0131nda ise \u00fccret tarifesi uygulanamayacak.\r\n\r\n,Po\u015fete \u00fccret uygulamas\u0131 yerel y\u00f6netimler ve bakanl\u0131k personeli taraf\u0131ndan denetlenecek.,.