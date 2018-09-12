Bir evde 244 göçmen yakalandı

Operasyonda yurda yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla girdi\u011fi tespit edilen 244 yabanc\u0131 uyruklu yakaland\u0131.\r\n\r\n,.,Olayla ilgili \u00dc.G. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, Hac\u0131bekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon d\u00fczenledi.\r\n\r\n,D\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menler, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan \u0130l G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne teslim edildi.\r\n\r\n,Van'\u0131n \u0130pekyolu il\u00e7esinde bir evde 244 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakalanarak g\u00f6\u00e7men idaresine teslim edildi.\r\n,Bir \u00e7at\u0131 alt\u0131nda 244 ki\u015fi...