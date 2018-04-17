Bir garip boşanma davası: Yüzün sivilceli

\u0130stanbul'da ev han\u0131m\u0131 G\u00fclcan C., "Y\u00fcz\u00fcnde niye sivilce var" diyerek dalga ge\u00e7en e\u015fine bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131.\r\n,.,Sabah Gazetesi'nden \u00dcmit Uzun'un haberine g\u00f6re, \u0130stanbul'da ev han\u0131m\u0131 G\u00fclcan C., kendisine "Y\u00fcz\u00fcnde niye sivilce var, burnun niye b\u00f6yle" diyerek dalga ge\u00e7en e\u015fi Mustafa C.'ye bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131. ,G\u00fclcan C. dilek\u00e7esinde, "Hamileyken bana b\u00f6yle davranmas\u0131 psikolojimi alt \u00fcst etti. Elimden gelen her \u015feyi yapmama ra\u011fmen, benimle alay etti. Art\u0131k dayanacak g\u00fcc\u00fcm kalmad\u0131" dedi. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n velayetinin kendisine verilmesini isteyen G\u00fclcan C., 50 bin lira da tazminat istedi.\r\n\r\n\r\n