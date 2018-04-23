Bir ilçe bu olayı konuşuyor! İki ev kül oldu ama onlar yanmadı

Bir il\u00e7e bu olay\u0131 konu\u015fuyor!,.,Kastamonu'da iki ev ile odunluk k\u00fcl oldu, iki ev ise hasar g\u00f6rd\u00fc.,Hisarard\u0131 Mahallesi, Kerpi\u00e7lik Sokak \u00fczerinde Hakk\u0131 K\u00f6sek'e ait oldu\u011fu belirtilen evin baca k\u0131sm\u0131ndan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen yang\u0131n, k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcd\u00fc. \r\n,\u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131n\u0131n \u00e7evredeki di\u011fer evlere de s\u0131\u00e7ramas\u0131 nedeniyle il\u00e7elerden yard\u0131m istendi.\r\n,Yang\u0131n nedeniyle Hakk\u0131 K\u00f6sek ve Melahat Karakoca'ya ait evler ile bir odunluk yand\u0131, Kerem Bostanc\u0131 ve Vedat \u00c7eyreko\u011flu'na ait iki evde ise maddi hasar olu\u015ftu.\r\n,S\u00f6nd\u00fcrme ve so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iki katl\u0131 evinden geriye yang\u0131n\u0131n s\u0131\u00e7ramad\u0131\u011f\u0131 alt katta iki oda kalan Melahat Karakoca'n\u0131n, 2009 y\u0131l\u0131nda \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Siverek il\u00e7esinde iki aile aras\u0131nda \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgay\u0131 ay\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken vurularak \u015fehit olan polis memuru Nihat Karakoca'n\u0131n annesi oldu\u011fu, \u015fehidin \u00e7ocuklu\u011funun da bu evde ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,\u015eehidin annesi Karakoca, yang\u0131n\u0131n, \u015fehit o\u011flunun e\u015fyalar\u0131 ile Kur'an-\u0131 Kerim'in bulundu\u011fu odaya s\u0131\u00e7ramadan s\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesinin sevincini ya\u015fad\u0131.\r\n,Odada \u015fehit polisin ayakkab\u0131lar\u0131, polis g\u00f6mlekleri ve yele\u011fi ile baz\u0131 ki\u015fisel e\u015fyalar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu belirtildi.\r\n,Melahat Karakoca, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, mahallede yang\u0131n oldu\u011funu duyunca hemen geldiklerini s\u00f6yledi.\r\n,Evlerinin yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ama \u015fehit o\u011flunun e\u015fyalar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rmemesine sevindi\u011fini dile getiren Karakoca, "Biz bu evde kalm\u0131yorduk ama \u015fehit o\u011flumun e\u015fyalar\u0131n\u0131 buraya koymu\u015ftuk. Alt kattaki odada duruyordu. ,\u0130\u00e7eri girip bakt\u0131lar, yanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler." dedi. \r\n