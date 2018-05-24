Bir ilçe diken üstünde... İki kişi hayatını kaybetti

Koyulhisar il\u00e7esinde ya\u015fanan her iki olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 6 ya\u015f\u0131ndaki Mustafa Ru\u015fen Karata\u015f, Bozku\u015f k\u00f6y\u00fcnde k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan topra\u011fa verildi. ,Karata\u015f \u00fc\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce kene taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, Cumhuriyet \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesinde KKKA tan\u0131s\u0131 ile tedavi g\u00f6r\u00fcrken hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Karata\u015f'\u0131n a\u011fabeyi Mehmet Ali Karata\u015f'\u0131n da kene taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve tedavisinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Tedavisi devam eden a\u011fabey i\u00e7in KKKA tan\u0131s\u0131 bulunmuyor. \u00d6te yandan, ayn\u0131 il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Boyal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden Ahmet Yama\u00e7'\u0131n da (61) 4 g\u00fcn \u00f6nce kene \u0131s\u0131rmas\u0131 sonucu hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve KKKA \u015f\u00fcphesi bulunan Yama\u00e7'\u0131n kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Sivas'ta K\u0131r\u0131m Kongo Kanamal\u0131 Ate\u015fi (KKKA) hastal\u0131\u011f\u0131 \u015f\u00fcphesiyle biri \u00e7ocuk 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Bir il\u00e7e diken \u00fcst\u00fcnde...,Nas\u0131l kurtulacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar,2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti...