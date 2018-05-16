Bir kadının büyük dramı, günden güne eriyor...

G\u00fcnden g\u00fcne eriyor...\r\n,\u015eimdi de elini kaybetti !\r\n,Antalya\u2019da 8 ya\u015f\u0131nda yakaland\u0131\u011f\u0131 deri hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n nadir g\u00f6r\u00fclen ve tedavisi bulunmayan bir cilt kanserine d\u00f6n\u00fc\u015fmesi sonras\u0131 hayat\u0131 kararan 43 ya\u015f\u0131ndaki Sibel Oflas, kula\u011f\u0131 ve y\u00fcz\u00fcn\u00fcn bir par\u00e7as\u0131ndan sonra sa\u011f elini de kaybetti.\r\n,G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131na maruz kald\u0131k\u00e7a daha da h\u0131zl\u0131 yay\u0131lan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n son zamanlarda t\u00fcm v\u00fccudunu sard\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Oflas, "Organlar\u0131m s\u00fcrekli kesiliyor ve t\u00fcm organlar\u0131m\u0131 kaybetme riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131m.\r\n,Yar\u0131m insan bile de\u011filim. Buna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm olmal\u0131, t\u0131p bu kadar \u00e7aresiz olmamal\u0131" dedi.\r\n,Kastamonu'nun Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinde d\u00fcnyaya gelen Sibel Oflas'\u0131n v\u00fccudunun baz\u0131 b\u00f6lgelerinde 8 ya\u015f\u0131ndayken si\u011filler \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. \u0130lerleyen s\u00fcre i\u00e7erisinde de \u00e7\u0131kan si\u011filleri ola\u011fan g\u00f6ren Oflas'\u0131n, 30 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde ise ba\u015f\u0131nda yaralar \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Sa\u011fl\u0131k g\u00fcvencesi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hastaneye gidemeyen Oflas, birka\u00e7 y\u0131l sonras\u0131nda yaralar\u0131n v\u00fccuduna yay\u0131lmas\u0131yla solu\u011fu hastanede ald\u0131. Burada muayene olan Oflas'a testlerin ard\u0131ndan \u2018epidermodisplazya verr\u00fcsiformis\u2019 ad\u0131 verilen deri hastal\u0131\u011f\u0131na yakaland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Nadir g\u00f6r\u00fclen hastal\u0131k sonras\u0131 Oflas'\u0131n yaralar\u0131 ise g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkisiyle de kansere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Y\u00fcz\u00fc neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kad\u0131n\u0131n 1,5 y\u0131l \u00f6nce kula\u011f\u0131n\u0131n ve yana\u011f\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc operasyonla al\u0131nd\u0131.\r\n,Ge\u00e7en s\u00fcre i\u00e7erisinde kanser h\u00fccreleri Oflas\u2019\u0131n v\u00fccudunda h\u0131zla yay\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. Son olarak sa\u011f eline yay\u0131lan kanser h\u00fccreleri ilk etapta 2 parma\u011f\u0131n\u0131, ard\u0131ndan t\u00fcm elini sard\u0131.\r\n,Ac\u0131lara dayanamayan Oflas, 5 g\u00fcn \u00f6nce gitti\u011fi hastanede elinin kesilmesi gerekti\u011fini, aksi takdirde kanserin i\u00e7 organlar\u0131 da tehdit edilebilece\u011fi bilgisini ald\u0131.\r\n,Acilen ameliyat masas\u0131na yat\u0131r\u0131lan Oflas\u2019\u0131n eli, bilek b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden kesilerek ampute edildi. \u015euanda v\u00fccudunun b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kaplayan h\u00fccreler, g\u00fcn gittik\u00e7e yay\u0131lmaya devam ediyor.\r\n,Talihsiz kad\u0131n\u0131n tek dile\u011fi ise ba\u015fka organ ve uzuvlar\u0131n\u0131 kaybetmeden hastal\u0131\u011f\u0131na son verecek bir tedavinin bulunmas\u0131.\r\n,Kanserin g\u00fcn ilerledik\u00e7e h\u0131zland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Sibel Oflas, t\u00fcm organlar\u0131n\u0131 kaybetme riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu s\u00f6yledi. Oflas, "Bu hastal\u0131k benim b\u00fct\u00fcn v\u00fccudumda bulundu\u011fu i\u00e7in ve bunlar kansere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in benim b\u00fct\u00fcn organlar\u0131m\u0131 kaybetme riskim \u00e7ok y\u00fcksek. Hastal\u0131\u011f\u0131m \u00e7ok h\u0131zland\u0131. T\u00fcm organlar\u0131m\u0131 kaybetme riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131m. Daha \u00f6nce yava\u015f ilerliyordu ama son 1-2 y\u0131ld\u0131r ciddi anlamda h\u0131zland\u0131. B\u00fct\u00fcn organlar\u0131m\u0131 kaybetmemek i\u00e7in gen tedavisi g\u00f6rmem gerekiyor" dedi.,Kanser t\u00fcr\u00fcn\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019de 15-16 ki\u015fide bulundu\u011funu belirten Oflas, "T\u00fcrkiye\u2019de de 15-16 ki\u015fide bulunuyor ama b\u00fct\u00fcn doktorlar\u0131n s\u00f6yledi\u011fi, benim gibi kanserle\u015fme evresine gelmi\u015f bir hasta g\u00f6rmedikleri. San\u0131r\u0131m onlar\u0131n g\u00f6rd\u00fckleri benim 20 y\u0131l \u00f6nceki halim. Benim gibi olan bir hastan\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyorum" ifadelerini kaydetti.,Kendi ara\u015ft\u0131rmas\u0131 sonucu, \u0130talya\u2019da hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavi edilme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu dile getiren Oflas, bu konuda yetkililerden yard\u0131m bekledi\u011fini s\u00f6yledi. Oflas, "\u0130nternetten ara\u015ft\u0131rmalar\u0131ma g\u00f6re kelebek hastas\u0131 bir Alman \u00e7ocuk, \u0130talya\u2019daki bir \u00fcniversite hastanesinde kendi h\u00fccrelerinden deri \u00fcretilmi\u015f ve 2 y\u0131l i\u00e7erisinde \u00e7ocuk tamamen sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmu\u015f. E\u011fer buras\u0131 benim i\u00e7in de uygunsa, devletimizin bana sahip \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istiyorum. Beni de oraya g\u00f6ndermesini ya da daha da ba\u015fka yerler varsa oralarda beni tedavi ettirmesini istiyorum. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z, beni duysun istiyorum. Biliyorum ki o, mazlumlar\u0131n, \u00e7aresizlerin yan\u0131ndad\u0131r, beni duyarsa eminim ki bana da kucak a\u00e7acakt\u0131r" diye konu\u015ftu.,Son olarak ba\u015fka organlar\u0131