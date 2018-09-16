Bir mahalle bu işi yapıyor, 1 milyon lira kazanıyorlar!

Pekmezimiz markala\u015fmazsa, birka\u00e7 y\u0131l sonra burada \u00fcz\u00fcm de pekmez de sona erecek. 250 haneden olu\u015fan Ba\u011fc\u0131lar Mahallesi'nde 600 n\u00fcfus var. Bu k\u00f6y kuruldu\u011fundan beri herkes, pekmez i\u015fiyle u\u011fra\u015f\u0131r. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn en b\u00fcy\u00fck gelir kayna\u011f\u0131d\u0131r. Son y\u0131llarda \u00fcz\u00fcm ba\u011flar\u0131 ya\u015fland\u0131 ve verimler \u00e7ok d\u00fc\u015ft\u00fc. Bir\u00e7ok \u00fcretici, \u00fcz\u00fcm i\u015fini b\u0131rakarak incire y\u00f6nelmeye ba\u015flad\u0131. Bunun en b\u00fcy\u00fck nedeni ise maliyetin y\u00fcksek olmas\u0131 ve verimin d\u00fc\u015fmesidir. Ayr\u0131ca \u00fcz\u00fcm\u00fcm\u00fcz ve pekmezimiz organiktir" dedi.,Ayd\u0131n'\u0131n Ko\u00e7arl\u0131 il\u00e7esinin k\u0131rsal Ba\u011fc\u0131lar Mahallesi'nde ya\u015fayanlar, y\u0131lda 50 ton pekmez \u00fcretimi yaparak 1 milyon liraya yak\u0131n gelir elde ediyor.,Razaki cinsi \u00fcz\u00fcmden elde edilen pekmezin kilosunu 15 ila 20 TL'den pazarda satan \u00fcreticiler, zahmetli bir \u00fcretimle evlerinin ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor. Her evin bah\u00e7esinde yak\u0131lan ate\u015flerin \u00fczerinde kurulan kazanlarda kaynayan pekmezler, k\u0131\u015f aylar\u0131nda sofralar\u0131n vazge\u00e7ilmezi oluyor. Son y\u0131llarda s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnler ge\u00e7iren \u00fcreticiler, markala\u015fmak i\u00e7in yetkililerden yard\u0131m istedi.,Y\u0131llardan beri pekmez yaparak ailesinin ge\u00e7imini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcretici Enver Orman, "Ge\u00e7imimizi \u00fcz\u00fcm, pekmez ve incirle sa\u011flamaktay\u0131z. Pekmez de son y\u0131llarda ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lardan dolay\u0131 birka\u00e7 y\u0131la kadar bitecek. Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara oranla \u00e7ok az \u00fcr\u00fcn elde edebildik. Pekmezi yenebilecek duruma getirene kadar, 7-8 i\u015flemden ge\u00e7iriyoruz. \u00dcz\u00fcm toplamas\u0131, getirmesi, ezmesi, kaynatmas\u0131 gibi \u00e7ok zor i\u015flemlerden ge\u00e7iyor. Saatlerce ate\u015fin ba\u015f\u0131nda kaynayan kazanlarla birlikte emek sarf ediyoruz. Zor \u015fartlarda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" dedi.,Yapt\u0131klar\u0131 pekmezin \u015fifal\u0131 oldu\u011funu belirten ba\u015fka bir \u00fcretici Bedriye Orman ise, "\u0130ki g\u00fcnden beri pekmez yapmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Kazanlara koydu\u011fumuz zamanda 4-5 saatte ancak pekmez haline d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Doktorun yazd\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7tan daha \u015fifal\u0131 bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr pekmez. K\u0131\u015f\u0131n bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015furup ve ila\u00e7 gibi geliyor. Ama \u00e7ok zahmeti var. Da\u011flardan toplanan odunlarla yap\u0131yoruz. Emek vererek do\u011fal ve organik pekmez yap\u0131yoruz. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015fin zahmeti \u00e7ok ama paras\u0131 az. Ya\u015fanan afetten dolay\u0131 bu y\u0131l verim az eme\u011fimizi kar\u015f\u0131lam\u0131yor" dedi.,Yap\u0131lan \u00fcz\u00fcm pekmezinin lezzetini \u00f6zel getirtilen topraktan al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcretici Vedat B\u0131\u00e7akc\u0131, "Pekmezin i\u00e7ine \u00f6zel \u00e7\u0131kar\u0131lan toprak kat\u0131yoruz. 100 kilo pekmeze, 1 kilo kil toprak kat\u0131yoruz.,\u0130l\u00e7e merkezine 15 kilometre mesafedeki Ba\u011fc\u0131lar Mahallesi'nde ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n neredeyse tamam\u0131, \u00fcrettikleri \u00fcz\u00fcmlerden yapt\u0131klar\u0131 do\u011fal pekmezi pazarlarda satarak ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor.,S\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 anlatan Mahalle Muhtar\u0131 Ramazan K\u00fc\u00e7\u00fcko\u011flu, "Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda k\u00f6y\u00fcm\u00fczde 100 tonun \u00fczerinde pekmez \u00fcretimi yap\u0131l\u0131rken, son 2 y\u0131lda 40-50 tona d\u00fc\u015ft\u00fc. Pazarlarda kilosu 15 ila 20 aras\u0131nda sat\u0131l\u0131yor. K\u00f6yde yakla\u015f\u0131k 200 hane, pekmez i\u015fiyle u\u011fra\u015f\u0131yor. Y\u0131lda ekonomik anlamda k\u00f6y\u00fcm\u00fcze, 1 milyon liraya yak\u0131n ekonomik kazan\u00e7 sa\u011fl\u0131yoruz. E\u011fer yetkililer destek verirse, markala\u015fmak istiyoruz. Tek kurtulu\u015fumuz markala\u015fmak. , Ba\u015fka herhangi bir kar\u0131\u015f\u0131m yapm\u0131yoruz. Bu toprak bir nevi pekmezin aromas\u0131 ve mayas\u0131 olarak kullan\u0131lmaktad\u0131r. Organik pekmezi herkesin tatmas\u0131n\u0131 tavsiye ederiz. Biz aile olarak y\u0131lda 2 ton pekmez yap\u0131yoruz" dedi.